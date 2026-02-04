假的！網瘋傳新臺幣改版鈔券圖樣 央行澄清：非本行發表

圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 日前，中央銀行公告，新台幣睽違 24 年來再改版，並舉行以「臺灣之美」為主題的民眾票選活動。近期，網路上流傳多款設計精美的「新臺幣新鈔券」圖案，內容包含台灣藍鵲、台灣黑熊、百合花與向日葵等，引發民眾熱烈討論與轉傳。

對此，中央銀行今（4）日發出聲明嚴正澄清，指相關圖片「並非本行發布」，經事實查核機構檢測證實，均為 AI 生成圖片。並強調，目前的改版主題票選活動僅以「文字」形式進行，呼籲民眾勿信謠言。

央行聲明如下：

本行於本（115）年 1 月 27 日啟動「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，該活動係以文字方式說明 12 項面額主題選項之構想，並未公布任何新版鈔券設計圖案。網路上各種假借票選活動之名，流傳之相關鈔券圖案，皆非本行所發布，亦非任何規畫中之內容，請民眾切勿輕信或轉傳。

本行後續如有新臺幣鈔券改版相關重要訊息，均將透過官方管道對外發布，籲請各界以本行正式發布之公告為準，避免轉傳未經

查證之訊息，共同維護資訊正確性。

另有關「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，將持續進行至 2 月 13 日 17 時止，歡迎民眾踴躍參與，共同為新版鈔券面額主題提供寶貴意見。

另外，事實查核中心也提出 3 點說明，駁斥央行公布新版鈔票樣式的說法，圖片應為 AI 生成，為「錯誤」訊息。

一、查核記者實際進入「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動」專區，問卷僅列出 12 項面額主題及說明文字，沒有任何圖示。

二、中央銀行發行局券幣科 2 月 2 日受訪表示，目前網路流傳的鈔票樣式都不是央行所設計，新鈔票的票選活動都僅有以「文字方式」來描述面額主題。

三、使用「Was it AI」、「Hive Moderation」等線上 AI 偵測工具檢測網傳圖片，均有極高機率為 AI 生成。

