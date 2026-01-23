假的！網謠傳台中春節普發3千元長者紅包 市府澄清了

即時中心／顏一軒報導

近日YouTube等網路平台流傳AI影片，宣傳65歲以上長者可申請春節補助3,000元，並宣稱家庭年總收入120萬即符合資格，應提早進行線上或臨櫃登記。對此，台中市政府今（23）日晚間澄清，僅列冊低收入戶發放三節慰問金，提醒民眾勿相信來源不明的資訊。





台中市政府社會局指出，三節慰問金發放對象為經濟弱勢之列冊低收入戶，春節慰問金每戶2500元、端午節及中秋節每戶1500元，由區公所造冊、社會局審核發放，符合資格民眾無須提出申請。

社會局補充，中市府多面向照顧65歲以上長輩，包括持續補助老人健保、敬老愛心卡每月提供1,000元社福點數額度、發放重陽敬老禮金及人瑞禮金、辦理長青學苑及社區照顧關懷據點等，打造幸福宜居城市。

市府特別提醒民眾，勿輕信來源不明的資訊、勿點擊不明連結，欲了解相關資訊可洽戶籍地區公所或查詢中市府社會局官網。





