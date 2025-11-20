假的！網路瘋傳張惠妹、梁靜茹嘉義唱跨年 市府澄清：已報案

網傳張惠妹等大咖藝人將在嘉義市唱跨年，市府緊急澄清。資料照，聲動娛樂提供



跨年活動即將到來，各縣市卡司也紛紛揭曉，不過網路上卻出現假的「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」圖卡，陣容超級豪華，包括告五人、謝金燕、周湯豪、孫盛希、張惠妹、王心凌、梁靜茹、叮噹等一線藝人，甚至還有中信兄弟啦啦隊，市府文化局在臉書發文澄清，網傳名單與實際規劃不符，已經報警，希望能查出始作俑者。

文化局在臉書澄清，網路流傳的「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」表演名單，非主辦單位發布資訊，與實際規劃不符，相關卡司及活動內容，將由主辦單位統一對外公布。

文化局強調，若有故意散播不實資訊而造成社會大眾誤解者，相關行為可能已涉及法律責任，主辦單位將保留依法追究之權利，也呼籲大家一同支持正確資訊傳播，避免造成誤會。

據《聯合新聞網》報導，文化局透露，按照網路流傳的陣容，以目前行情估算，至少經費要4、5千萬元，但文化局跨年活動年度預算僅600萬元，根本不可能邀請圖卡上的巨星陣容；另外，圖卡宣稱舉辦地點是市立田徑場，然而該地點目前正在整修中，誇張的宣傳讓人傻眼，實際舉辦的地點是在市府北棟大樓預定地，屆時會搭建大型舞台。

文化局表示，擔心有人因此上當而訂房、安排行程，將產生損失，已經向警方報案，盼能查出散佈來源，也呼籲民眾不要轉傳。

網路上流傳嘉義市跨年卡司超豪華，市府文化局澄清這是假消息。翻攝臉書

