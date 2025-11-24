假的! AI生成彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 縣府:別上當

中部中心／李文華 彰化報導

前才有網路上盜用嘉義縣長翁章梁肖像，生成AI影片賣藕粉，這次又出現不肖人士，盜用彰化縣長王惠美肖像，也是以AI生成，推薦苦蕎茶影片，誘騙民眾購買。呼籲民眾切勿上當。

網路上近來出現這個神似彰化縣長王惠美的影像，賣力推銷苦蕎茶。不過，這個王惠美是假的。





別被騙! AI生成假彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 動作.表情不自然

AI生成彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 縣府:別上當（圖／翻攝畫面）





AI生成的人物，真假縣長還是看出不一樣，動作和表情很僵，非常不自然！唯有聲音很像，仍舊讓民眾可能一時混淆、分不清真假。影片中強調苦蕎茶有助降血壓消血脂，還帶到工廠、農地巡一遍，但通通攏係假的！彰化縣府呼籲民眾不要上當，彰化縣警察局著手調查，也要求臉書不實訊息下架。

廣告 廣告





別被騙! AI生成假彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 動作.表情不自然

縣府呼籲:別上當 AI生成彰化縣長王惠美賣苦蕎茶（右圖） （圖／翻攝畫面）









彰化刑大副大隊長唐國維：「聲音和影像的部分很不協調，然後在臉部背景跟光影部分都有瑕疵，呼籲民眾如果在網路上，看到有名人或民意代表，甚至地方首長推銷購物的話務必打165查證。」警方指出，臉書一頁式詐騙手段層出不窮，注意只要沒有公司地址、電話、售價比市價低廉、強調免運、試用可退款等話術，都要提高警覺，不要受騙上當。





別被騙! AI生成假彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 動作.表情不自然

彰化刑大副大隊長唐國維：遇可疑詐騙，務必打165查證 （圖／民視新聞）









原文出處：別被騙! AI生成假彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 動作.表情不自然

更多民視新聞報導

普發1萬上路憂詐騙 高市府打詐總動員提醒慎防釣魚簡訊

檢銀聯防預警打詐守護民眾財產 台高檢兆豐金簽合作意向書

一句小孩急開刀險被騙 要匯30萬元警及時拆穿假劇本

