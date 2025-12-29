假的！ AI醫師「陳志明」橫行YT 衛福部：已違醫師法

最近YouTube上出現名為「陳志明」的醫師頻道，發布大量糖尿病衛教影片。（圖／翻攝自Youtube）





網路上有不少醫療影片，不要看到是醫生的名義，就相信了！最近YouTube上出現名為「陳志明」的醫師頻道，發布大量糖尿病衛教影片，訂閱人數破2萬，共300多部影片，不斷宣稱台大、北榮有最新研究，讓不少民眾信以為真，但事後被查出，他是AI虛擬醫師，散布的都是假訊息，台大、北榮也出面闢謠，院內根本沒這個人。

在鏡頭前分享糖尿病衛教，講的頭頭是道，全部攏是假。AI醫師：「台灣大學醫學院，在2025年發佈了一項，令糖尿病震撼的研究結果。」

廣告 廣告

假白袍假話術，甚至宣稱北榮和台大醫院發現糖尿病真正元兇，能以革命性細菌療法治癒，台大、北榮出面闢謠，沒有這種療法，影片內容不實，院內也沒有陳志明醫師。對此衛福部回應，將依醫師法、醫療法、藥事法，接受檢舉、進行調查，同時提醒，只要是假醫師，就算是分享真訊息，同樣違法。

32萬YouTuber：「他目前訂閱數才2萬多，大概是接不到什麼業配，他透過自媒體的聲量跟流量，去販售他的商品。」

專家分析，幕後使者可能想養一群粉絲，未來能接業配，就算不接業配，似乎也想以AI假人醫療資訊，低成本拚高流量，以最高一部15萬觀看來看，粗估一支影片大約能賺15000－18000元。

根據衛福部，醫事查詢系統顯示，全台有四位陳志明醫師，其中一位就在台北這間陳志明診所，另外在桃園還有新店，目前醫生都表示，沒有受到太大的影響，另外在彰化的耳鼻喉科診所，也有同名同姓的陳志明醫師。

好巧不巧，陳志明顯然是大眾名，但四位醫師都說不是他們，衛福部如今要全力追查，AI陳志明醫師幕後藏鏡人，也提醒民眾，網路醫療資訊別輕信，別讓AI假醫，騙走健康。

更多東森新聞報導

告別尷尬ID！Google將開放更改Gmail地址

假的！YT「陳志明醫師」訂閱破兩萬 台大、北榮：無此人

AI假醫師「陳志明」黑白講！衛福部要查了

