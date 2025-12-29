假的！YT「陳志明醫師」訂閱破兩萬 台大、北榮：無此人

近期在網路上有非常多醫師分享衛教的影片出現。（圖／翻攝自Youtube）





近期在網路上有非常多醫師分享衛教的影片出現，不過仔細一看，影像、音訊幾乎都是用AI生成，就有人自稱「陳志明醫師」，不斷宣稱醫院有最新研究，讓不少民眾信以為真，如今醫院也澄清這些都是假的，請務必小心。

AI假醫師：「我是您們的老朋友陳志明醫師，今天我要跟大家分享一個讓我非常震撼的真實故事。」

醫師袍搭配聽診器，在鏡頭前分享醫學新知，影片宣稱台北榮總跟台大醫院的研究發現糖尿病的真正元凶，可以用新奇的療法治癒，吸引超過兩萬人觀看。

不過進一步發現，這個影片的素材都是用AI生成，不管是醫師圖像或是音訊都是假的。

對此台大醫院跟台北榮總都澄清，影片中講的療法並不是事實，院內也沒有陳志明這名醫師也無發布任何顛覆現行醫學的研究。

而有專家表示近期有非常多這種類型的AI假醫師影片，在網路上留傳，就是想要鎖定長輩族群，目的要是誘導民眾停藥，改買來路不明的保健品。呼籲得要提高警覺，並免受騙上當。

