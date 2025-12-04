假監管真騙財！會計女誤信帳戶被凍結 一夕噴飛4328萬血汗錢

會計女誤信「假金管會+假警察」全台293人受害、財損破5.5億。（圖 ／翻攝畫面）

詐騙手法再度升級，連專業會計人員也難逃魔掌，刑事局南部詐欺偵查中心近日偵破一起橫跨高雄、桃園等地的大型話務詐騙集團，該集團透過設立多達39處話務機房，將境外詐騙電話轉接回台，短短數月便詐騙293名被害人，總金額高達5億5000萬餘元，其中1名年約30歲、從事會計工作的女子，竟遭詐高達4328萬餘元，令人震驚。

警方調查指出，這名會計女子日前接獲自稱「銀行監督管理委員會」人員的來電，對方謊稱她的銀行帳戶因涉案遭凍結，隨後還「熱心」協助轉接至假冒的警察單位報案。被害人依指示加了假警察的LINE後，對方佯稱她涉及重大洗錢刑案，須配合調查並提出資金流向證明，要求她多次匯款及面交金錢。直到對方突然失聯、不讀不回，她才驚覺受騙，但鉅款已難追回。

警方進一步查出，32歲辛姓男子與27歲陳姓男子自民國113年11月起遭詐騙集團吸收，負責在台灣申請大量市內電話門號，並租用處所架設IPPBX話務轉接設備，作為「中繼機房」，讓境外詐騙電話能以「不顯示號碼」方式撥打給國內被害人，藉此規避警方查緝。

該集團常以「假檢警」、「猜猜我是誰」等話術誘騙民眾上鉤，手法極具迷惑性。全案由高雄地檢署指揮偵辦，專案小組自今年7月起同步展開全台大掃蕩，查扣83台IPPBX設備、62個電話線轉接盒、15台手機、2輛汽車及各式帳單與相關證物。

警方已陸續於高雄逮捕陳、辛兩人以及共犯共11人，均依詐欺罪送辦，其中主嫌陳、辛2人已遭法院裁定收押，警方也再次呼籲民眾，凡接獲帳戶被凍結、涉案配合調查等電話，務必提高警覺，立即向165反詐騙專線查證，避免血汗錢付諸流水。

