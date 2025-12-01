假看房真擄人！女房仲身中3槍殞命 主嫌遭判終身監禁…狂拚翻案想脫罪

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

房仲帶客戶看房竟遭設局殺害！這起令人驚恐的兇殺案發生在美國明尼蘇達州，28歲女房仲鮑夫（Monique Baugh）在2019年的跨年夜帶客戶前往看房，卻慘遭兩名兇手綁架殺害，事後兇手更前往鮑夫男友家開槍掃射，受害者雖中彈但搶回一命。近期該案主嫌威金斯（Lyndon Akeem Wiggins）在二度被定罪後，仍企圖借助法律手段來推翻罪名。

明尼蘇達房仲鮑夫欲帶領客戶看房子，想不到卻設局慘遭綁架殺害。（圖／翻攝臉書）

2019年12月31日，28歲的房仲鮑夫前往該州楓葉林城（Maple Grove）一處民宅，準備帶客戶威金斯與其女友塞格拉（Elsa Segura）參觀房子，然而卻遭兩名男子綁架塞入貨車後車廂中。不久後，身中三槍的鮑夫被發現奄奄一息的倒臥在巷弄中，且雙手遭膠帶綁縛；儘管緊急送醫仍宣告不治。

更駭人的是，綁匪將鮑夫遺棄後，竟乘車前往鮑夫男友家並開槍掃射，導致鮑夫男友中彈，好在搶救後無生命危險。鮑夫男友表示自己並不認識槍手，但指出威金斯可能想攻擊他。

經過警方持續調查與審問後，身為兇殺主謀的威金斯在2022年遭判處終身監禁，另兩名共犯則已在2021年同樣遭判終身監禁且不得假釋；至於威金斯的女友艾莎則在承認綁架罪後，於2024年被判處有期徒刑20年。

儘管罪證確鑿，威金斯在遭到定罪後仍不斷採法律行動試圖推翻判決，更成功在2024年讓明尼蘇達州最高法院以「法官向陪審團提供錯誤法律指導」為由推翻判決。近期威金斯再度被定罪，罪名為協助教唆一級預謀謀殺與綁架等，不過威金斯依然嘗試尋求重審。

