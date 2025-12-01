假看房設局！美女房仲遭「綁殺棄屍」暗巷 主嫌兩度定罪仍求再審

美國明尼蘇達州28歲女房仲跨年夜帶人看房，卻遭設局綁架槍殺。主嫌威金斯仍提出再審動議，爭取第3次審判。（示意圖／Pixabay）





美國明尼蘇達州2019年跨年夜發生一起駭人命案。28歲房仲蒙妮克．鮑格（Monique Baugh）被一對情侶以「看房」為名誘出，途中遭人綁架，不久後被發現陳屍巷弄，雙手遭膠帶綑綁、身中多槍。檢方指控40歲男子威金斯（Lyndon Akeem Wiggins）是整起事件的主要策畫者。

根據《People》報導，法院文件指出蒙妮克在2019年12月31日前往楓葉林市（Maple Grove）一處住宅，原以為是帶威金斯與其女友艾爾莎．塞古拉（Elsa Segura）看房，沒想到一抵達就遭兩名男子伏擊綁走，被塞進貨車後方。當晚她被發現倒臥小巷中，送醫後宣告不治。

嫌犯棄屍後，又開車前往蒙妮克男友住處掃射。男友身中多槍但幸運撿回一命，他向警方表示，雖然看不清槍手長相，但直覺認為威金斯「可能會是想傷害他的人」。

經過多方調查，檢方認定，整起犯案是由威金斯與當時女友塞古拉預先策畫，先由女方假扮一般客戶安排帶看，再由共犯在現場埋伏、綁人與開槍。亨內平郡陪審團先前已裁定威金斯多項罪名成立，包括協助與教唆一級預謀謀殺、協助與教唆綁架致死等，法院判處終身監禁不得假釋。

不過，明尼蘇達州最高法院在2024年認為，先前法官對陪審團的法律指示有錯，可能影響裁決標準，因此撤銷原判、發回重審。第二次重審後，陪審團再度一致裁定威金斯所有重大罪名成立，他再次面臨終身監禁命運，但其律師團隊仍在宣判前提出重審動議，力拚第三次審判，法院目前尚未作出最後決定。

其他共犯也已陸續被判刑。兩名實際參與綁架、槍擊的男子塞德里克．貝里（Cedric Berry）與貝裡．戴維斯（Berry Davis），早在2021年就被判終身監禁不得假釋；塞古拉則在2024年承認綁架重罪，遭判20年徒刑。亨內平郡檢察官表示，蒙妮克的家屬「等了近六年，才終於看見所有涉案人員一一被繩之以法」。

