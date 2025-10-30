假看貨真偷竊! 苗倉庫被剪大洞檜木桌.老酒失竊
中部中心 ／中部綜合報導
苗栗市一處鐵皮倉庫，被偷走15張檜木桌以及老酒，讓業者損失80多萬。警方調閱監視器，查出3名竊賊，在犯案前，曾到店家假意購買木桌，還支付1萬訂金，但其實是在進行場勘，警方28日拘提三人到案，依加重竊盜罪嫌移送，法院裁定收押。
警方追查苗栗市的倉庫竊盜案 發現竊賊三人在犯案前還跟老闆接洽假裝要購買檜木桌。（圖／翻攝畫面）
被偷走的檜木桌找回來了一共15張檜木桌被追了回來，警方出動貨車把贓物全送回警局，被偷的東西不只檜木桌，還有一甕一甕的馬祖老酒。苗栗警方追查苗栗市一處倉庫竊盜案，調閱監視器，發現一輛貨車行跡可疑多次往返，進而追出竊盜三人組，早在案發之前，曾來假裝要購買檜木桌，付了訂金1萬，其實根本是，假買真偷。
警方調閱監視器發現一輛小貨車相當可疑 在案發現場附近不斷來來回回。（圖／翻攝畫面）
用破壞工具把鐵皮倉庫剪破大洞，嫌犯從22日深夜一路偷到23日凌晨，過程全被監視器拍下來，把價值不斐的檜木桌和老酒偷光光，業者損失80多萬，竊賊熟門熟路的。原來他們對於地形環境，早有了解。三名嫌犯被依加重竊盜罪移送偵辦，檢方向院方聲請羈押，裁定獲准。嫌犯犯案前先踩點熟悉環境，再來個瘋狂洗劫偷走財物，還好警方火速偵辦，追回檜木桌和部分酒類，發還被害人。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
