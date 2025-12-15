假神醫吹噓手雷射能治病 再當詐騙車手現行犯遭逮

假「神醫」廖男（左）遭警方查獲在超商ATM提領詐騙款項，當場被逮。翻攝畫面





臺北市信義分局五分埔派出所員警今（15）日凌晨執行防制ATM車手勤務，巡經忠孝東路五段一間超商時，發現一名頭戴鴨舌帽廖姓男子在ATM前反覆操作、神情緊張，隨即上前盤查。

警方指出，廖男當場拒絕交代身分，並佯稱自己任職於「聯合國國際法庭」，需領錢做公證企圖規避查緝；員警比對警政系統後，確認其為北檢發布通緝的廖姓男子。警方進一步聯繫提款卡持有人，對方表示遭廖嫌假冒醫師與國際法官身分詐騙，才交付提款卡供其提領。

廣告 廣告

警方指出，廖嫌慣用「多重身分包裝」取信被害人，除自稱醫師外，還會誇口擁有國際機構、海外證照背景，甚至在盤查時仍佯稱任職「聯合國國際法庭」，企圖用權威光環讓民眾卸下戒心。過去判決也揭露，他會以「手雷射」「氣功」「上帝恩賜」等話術，宣稱只要徒手按壓、隔空灌能量就能「消除骨刺」「活化細胞」「治療疑難雜症」，並穿插大量醫療術語，讓被害人誤以為具備專業醫療能力。

廖嫌過去就曾以「神醫」形象行騙。司法院裁判資料顯示，廖男曾在開設「路加堂」期間，長年對外宣稱具「手雷射」「氣功」等治病能力，並以醫師身分招攬不特定民眾看診，還自行製作並販售標榜「減痛保健」等療效的「綠色奇蹟珍久液」，讓被害人誤信可治病而付費；臺北地院認定其涉違反醫師法、詐欺取財並製造偽藥等，判處廖男犯「製造偽藥罪」有期徒刑2年6月。

此外，廖嫌常透過熟人、教會圈結識目標，再以「保證會好」「療程一次到位」誘導花大錢買單，包含販售自製的「綠色奇蹟」乳液／珍久液，標榜具「減痛」「類針灸效果」等醫療效能，甚至搭配點數卡、保固卡、課程卡等制度包裝成「療程方案」，以小額入門、再逐步加碼方式提高付款金額；若被害人當下無法一次付清，還可能要求簽欠條、分期付款，形成長期控制。

警方清查發現，廖男近期則疑似轉向詐團車手模式，改以假冒身分騙取金融卡，再由本人或同夥提領贓款。警方不但當場當場查扣廖嫌剛提領的新臺幣1萬元及金融卡2張，依詐欺提領車手現行犯及藥事法通緝案，移送臺北地檢署偵辦。信義分局也提醒，詐騙集團常假冒醫師、司法或國際機構人員取信民眾，誘使交付金融卡或代為提款；民眾切勿提供帳戶、提款卡或協助領款，若有疑慮可撥打165反詐騙專線或110查證。

更多東森新聞報導

誤觸自動扣繳鍵？ 大陸網路詐騙又有新花招

員工旅遊沒回來 上海健身房30員工被賣到緬甸當豬仔

郵局ATM領取也限額 「熱點時間」一次看

