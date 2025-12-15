假神醫淪詐騙車手！「我是國際法官」一開口就穿幫 領贓款遭逮

台北市一名曾自稱會以「手雷射」等方式治病的男子，因違反藥事法遭判刑但未到案執行而被通緝。這名廖姓男子在躲藏期間竟淪為詐騙集團車手，日前在信義區領取贓款時被警方發現並當場逮捕。面對警方盤查，他還刻意以中英文夾雜的方式，謊稱自己是「國際法官」，企圖混淆視聽脫身。這名假神醫不僅曾以不實療法欺騙民眾，還販售標榜具療效的自製產品，最終因多項罪名被判刑2年半。

男子因當假醫師遭判刑，未入監遭通緝，轉行當詐騙車手被逮，還自稱國際法官。 (圖／TVBS)

這名廖姓男子在信義區領錢時被員警發現形跡可疑。當警方詢問他領錢用途時，他立即表示是為了「國際法庭的業務」，稱「明天要做公證，做公證必須要有一個公證費」，試圖以專業術語掩飾自己的真實身分。警方對他的說詞感到懷疑，經查證後發現他竟是通緝犯，但他仍堅持自己的特殊身分。

當警方要求他用英文自我介紹時，廖姓男子自稱是「國際法院法官」，講得煞有其事。然而，當警方要他多說幾句時，他只能中英文夾雜地回應：「我們平常都是用英文在講」，企圖蒙混過關。警方早已掌握他是通緝犯的身分，不為所動。

面對警方的質疑，廖姓男子又改口稱自己是「國際醫師」、「國際中醫師」，還解釋說「他們有一個業務在台灣，然後聘我做那個國際法庭在台灣的顧問」，但這些說詞無法阻止他被上銬帶走。

原來這名廖姓男子曾以「手雷射」、氣功等話術誆稱可以治病，讓民眾誤以為他有專業醫療能力。除了假冒醫師看診外，他還販售標榜具療效的自製「綠色奇蹟珍久液」，因此被依違反醫師法、詐欺、製造偽藥等罪名判刑2年半。由於他沒有到案執行而被通緝，躲藏期間竟轉而從事車手工作，最終在領取贓款時被警方逮捕，他的通緝身分也因此曝光。

