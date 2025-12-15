假神醫賣偽藥遭通緝 落網秀英文「我是國際法官」

北市信義區之前有一間路加堂脊椎中心，院長自稱雙手有神賜予的治病能力，自創「雷射手氣功療法」。（圖／東森新聞）





北市信義區之前有一間路加堂脊椎中心，院長自稱雙手有神賜予的治病能力，自創「雷射手氣功療法」，能瞬間修補DNA，骨刺、膽結石都能醫治，甚至還製作偽藥，被北院判刑4年9個月，而他卻沒有入監服刑被通緝。就在今天（15）天深夜12點，他在ATM領錢被警方發現，他當下謊報身分，說是國際法庭的法官，還秀英文，讓員警聽了都傻眼。

被通緝的密醫遭員警巡邏識破，他又突然變換身分，說自己是國際法庭法官，還開始秀英文。

遭通緝密醫vs.員警：「那你講一段英文來聽聽你自我介紹，（I am Jason Liao judge in icj），然後哩再來，（international just ice...icj），就這樣？。」

廣告 廣告

這下連員警都傻眼，就算能烙英語，但手上的提款卡根本就不是他的，而他到底是誰。遭通緝密醫（103.02）：「白雲奉獻給早晨。」

歌本架加上聖歌，他在多年前自稱有被上帝賜予的神手，是神醫，私下設立路加堂脊椎醫院，誆稱雙手具有「手雷射」的氣功能力，可以修復DNA、骨刺、青光眼、膽結石等，他都能醫治，還自創偽藥「綠色奇蹟珍久液」，每次看診千元起跳，最高收費到62萬。北院依製作販售偽藥、詐欺取財等罪判刑4年9個月，他沒入獄服刑，變成通緝犯。

密醫被抓之後，警方發現他手上的兩張提款卡也是騙來的，原來他對外自稱是國際法庭的法官招募會計，會計手上提款卡餘額都被他提領一空，而警方不排除還有更多受害者。

密醫靠在教會的妻子到處拉攏教友前來看病，但他根本沒有醫師執照，被通緝之後又變成國際法官繼續行騙，這一次逃亡期間又有多少人受害，警方繼續追查，戳破他的謊言。

