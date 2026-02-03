假租約、通行證全上陣 美濃大峽谷案內幕曝！石麗君獲暴利2億

檢警溯源搜索5家土資場，扣押重型開挖機具怪手及重型曳引砂石車。讀者提供



高雄美濃大峽谷案首波偵結，市議員前特助石麗君涉案手法引關注。檢警指出，她利用政治身分申請砂石車通行證，替車輛掩護、掌握回填進度並協調施工糾紛，成為集團規避查緝核心。橋檢偵辦4個多月，依《廢清法》及《組織犯罪條例》起訴12人，涉案集團不法獲利逾2億元。

高雄美濃農地盜採砂石及濫倒營建廢棄物案曝光，前市議員特助石麗君涉案手法引關注。檢警指出，她利用政治身分申請砂石車通行證，替車輛掩護、掌握回填進度，並協調施工糾紛，成為集團規避查緝、保障非法作業的核心人物。

橋頭地檢署歷經4個多月偵辦，近日首波偵結，依《廢棄物清理法》及《組織犯罪防制條例》起訴12人，包括主嫌呂啟田及石麗君。檢方認定，該集團長期、有組織性破壞農地環境，不法獲利至少逾2億元。

調查指出，呂啟田自2017年起承租美濃區成功段多筆農地，石麗君亦為投資地主。2024年6月，石麗君取得土地所有權後，與王國正簽署「假租約」，刻意營造合法承租假象，混淆稽查視線，隨後王國正指揮怪手進場盜採砂石，將坑洞挖深至5公尺以上，再由呂啟田聯繫多名清運業者，將各地工地營建廢棄物回填，形成「先挖後倒」的一條龍非法模式。

檢警強調，石麗君憑藉政治背景與行政熟悉度，使集團長期作業並降低查緝風險，她不僅是掩護者，也深度參與集團日常運作，金流調查顯示，集團販售盜採砂石牟利，並向清運業者收取每車600至1500元不等回填費用，粗估非法回填量達14萬餘公噸，總不法所得至少2億元。

橋檢指出，本案凸顯非法盜採集團不僅依賴人力與機具，更刻意借助政治身分作為掩護，嚴重破壞農地環境並侵蝕行政公信力，全案中，呂啟田求刑4年，石麗君求刑2年，其餘被告則請法院依法量刑。

