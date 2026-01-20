假種西瓜真盜木！山老鼠黑吃黑爆血腥內鬨 18人遭起訴

宜蘭地檢署偵結一起震驚社會的山老鼠集團案件。根據檢方調查，以劉清潭、謝文仁為首的犯罪集團，長期盤踞在蘭陽溪流域從事非法林木竊取活動。

該集團運作手法相當狡猾。兩名主嫌假借他人名義，向經濟部水利署第一河川分署申請省道台7甲沿線蘭陽溪河川土地使用許可，對外宣稱從事西瓜種植等農業活動。實際上，他們僱用石姓男子操作挖掘機，將颱風過後漂流至溪床的紅檜等珍貴林木，秘密掩埋在西瓜田地底下，待時機成熟再挖出變賣牟利。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署於2024年8月颱風季過後，發現大同鄉蘭陽溪河床有多起貴重林木遭侵占情形。當分署人員前往現場勘查時，承租河床的農民百般阻撓，行徑可疑，因此向宜蘭地檢署報案，由檢察官林永指揮偵辦。

偵辦期間，案情出現戲劇性發展。劉、謝兩人懷疑負責操作怪手的石男擅自取走先前掩埋的紅檜，決定採取暴力手段討債。謝男聯繫林姓男子等6名幫派份子，將石男強行押往宜蘭某民意代表服務處，以私行拘禁、毆打等方式，強索36萬元賠償金。石男在遭受暴力威脅下，被迫同意賠償17萬6千元並簽下本票才獲釋。事後石男向刑事局報案，讓整起案件浮上檯面。

檢察官研判此案涉及集團性犯罪，立即整合警方與林保署，成立檢警林專案小組擴大偵辦。去年9月底，專案小組發動大規模拘提與搜索行動，成功查獲山老鼠集團成員、幕後金主及多處藏放貴重木材的倉庫。

此次行動共查扣貴重林木143支，總重量約17公噸，市價超過新台幣500萬元。查扣的貴重林木已由林保署宜蘭分署取回保管。

宜蘭地檢署完成偵查後，依違反《刑法》侵占漂流物、私行拘禁、恐嚇取財、搬運贓物，以及《森林法》加重竊取貴重森林主產物等罪嫌，正式起訴劉、謝等18人，成功瓦解這個橫行蘭陽溪流域的山老鼠犯罪網絡。

