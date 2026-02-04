假稱缺錢返鄉詐財 39歲男北車騙5人遭起訴

台北車站出現假借返鄉名義行騙案件。39歲紀姓男子自114年4月至8月間，佯稱身無分文、急需車資返鄉高雄，向路過民眾借錢，短短數月內詐騙5名熱心民眾，共得手6400元。台北地檢署今（4）日依詐欺取財罪將紀男起訴，並沒收不法所得。

紀男多次以相同手法詐騙熱心民眾。（示意圖／中天新聞）

檢方起訴指出，紀男於114年4月26日晚間，出現在台北車站自動售票機前，主動向路過民眾搭訕，謊稱缺錢、需借1000元應急回高雄，並留下聯絡電話以取信對方。然而民眾事後多次聯絡未果，才驚覺受騙。

同年5月2日晚間，紀男再度以「要回左營」為由向民眾借錢，成功騙得1200元後隨即失聯。其後又於8月8日晚間，以相同手法再騙得1200元。8月17日，紀男向民眾佯稱需購買返高雄車票，除索取1500元車資外，還要求200元搭計程車，共騙得1700元。8月30日晚間，他再度出手，以同樣理由向民眾借走1000元，隨後人間蒸發。

事後，5名被害民眾陸續向警方報案提告。北檢偵結後，認定紀男以相同手法多次施行詐騙，今依法將其起訴，並請求法院就5次犯行分論併罰，同時沒收其6400元不法所得。

