假稱赴台觀光實赴南韓工作 菲律賓機場攔截3人

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（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）3名涉嫌以觀光名義非法出國工作的菲律賓人，日前在馬尼拉國際機場遭執法人員攔截，面臨人口販運及非法招募等罪名起訴。

菲律賓國家調查局今天發布新聞稿表示，馬尼拉國際機場反人口販運大隊8日在第3航站攔截3人，移交國家調查局（NBI）。

3人在接受移民官盤查時，宣稱要赴台灣旅遊，但經進一步訊問，其中1名女子坦承，她與另外2人接受招募，準備到濟州島一家酒吧工作，月薪10萬披索（約新台幣5萬1500元）。

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調查人員指出，招募方為協助嫌疑人順利離境，刻意讓他們假扮情侶及好友，營造同行出遊的假象。

此外，涉案人員還事先準備統一說詞、合照及通訊紀錄等資料，以增加赴台旅遊說法的可信度，降低遭移民官攔查的風險。

新聞稿指出，國家調查局表示，進一步追查發現，招募方過去也曾以類似模式安排菲律賓人出國工作，至少1名出境者至今沒有返菲紀錄。

菲律賓近年持續加強打擊人口販運及非法招募活動。執法單位指出，不法集團常利用免簽或較容易取得入境資格的第3地作為掩護，再將受害人轉送至最終工作地點，以規避移民及勞工主管機關查核。

目前涉案3人已被移送檢方進行偵訊程序，將依法規究辦。（編輯：張芷瑄）1150610