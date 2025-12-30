假稱部長休假！不只中共圍台實彈射擊 假訊息認知戰同步亂台

〔記者陳昀／台北報導〕中共今在台灣周邊實彈射擊，網路世界「前哨戰」已先升溫，社群平台昨密集出現真假難辨的訊息與畫面，從「無人機空拍台北101」到「共軍逼近僅剩五海浬」等說法接連登場，繪聲繪影宣稱「兵臨城下」，搭配大量轉貼跟留言推波助瀾，資訊人士指出，這類操作常趁民眾高度關注之際放大焦慮，透過「即刻威脅」的敘事，製造政府無力掌控的印象，是典型認知戰。

Threads用戶「jakechen0629」昨天針對台海情勢與共軍議題發文，以「#國防部長休假 #交通部長暫代」等字眼，假稱在軍情緊張之際，國防部長休假、竟由交通部長暫代部務，並嘲諷政府危機應對與用人安排，同時搭配疑似「戰報」式影片或圖卡，強化緊張氛圍，相關說法在社群引發討論。

台北市議員苗博雅也觀察到，近日有很多匿名、無頭像帳號引述賴總統說「中國沒有越雷池一步，是因為實力不到」，直批賴是挑釁中共、引戰，但他查核原始談話發現，賴總統的原話接著說「如果中國設定2027年，要達到侵台的準備，那我們只有一個選擇而已：不斷提高他的難度……讓他永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。」

苗博雅強調，賴總統的重點在於「提升自我防衛，拉高侵犯台灣難度，嚇阻中共侵略，台灣就能安全」，這是維護和平的戰略方向，不是鼓勵中共犯台，側翼卻這段強調「強化準備、提高成本」的論述，剪掉關鍵大量散播「賴清德挑釁中共」，故意畫錯重點、斷章取義帶一波風向。

值得注意的是，早在12月初，國安局長蔡明彥在立法院受訪時早已公開提醒，11、12月是中共軍演高峰期，中共常將常態性的例行聯合演練、遠海長訓等常，透過特定代號包裝後對外呈現為演習行動，國安及國防部門會掌握共軍動態，了解其行動性質及目的，並隨時應對可能的挑釁。這段事前預警也顯示，軍演是中共例行政治操作的一環。

熟悉資訊戰人士觀察指出，在軍演前後放大「責任歸咎」與「內部分裂」，是常見的雙軌操作，一方面以軍事壓力製造焦慮，另方面將討論引向「究竟誰害的」，進一步削弱社會辨識真實威脅的能力。面對認知作戰，除政府持續掌握情勢並清楚說明、媒體強化查核外，社群使用者對「斷章取義」保持免疫力，才是守住社會韌性的關鍵。

