假競技真賭博 永和警破獲德州撲克賭場逮23人送辦

永和警方查獲德州撲克協會暗中經營賭場。（警方提供）

年節將近，新北市警局永和分局為加強重要節日安全維護工作，防制不法賭博行為，持續強化轄區治安查察作為，經專案小組長期蒐證，掌握轄內某德州撲克協會表面以「競技交流」為名，實際暗中經營賭場，供不特定人員聚集賭博，嚴重影響社會秩序。

永和分局在蒐證相關事證完備後，報請新北地檢署指揮偵辦，於30日晚間持新北地方法院核發的搜索票，動員30名刑事及制服警力執行查緝行動，當場查獲負責人林姓男子（34歲）、工作人員及賭客共23人，並查扣賭資新台幣12萬5千餘元、賭資籌碼、撲克牌、帳冊、監視設備及抽頭工具等證物，詢後依賭博罪嫌送辦。

廣告 廣告

警方查扣賭資籌碼。（警方提供）

永和分局表示，任何形式之非法賭博行為，無論包裝為競技、協會或私人聚會，均屬警方重點查緝對象，呼籲業者勿心存僥倖，民眾亦切勿參與不法賭博，警方將持續強力掃蕩各類不法行為，以維護轄區治安與良好社會秩序。

據了解，遭警方查獲的德州撲克協會營業登記為「餐飲飲料店」，與一般普遍認證「運動競技」的不同，營業項目與現場實際營運狀況不符。警方發現該場域報名費1,200元，扣除200元店家抽佣，每場賭金豐厚。

更多鏡週刊報導

棋牌社暗營麻將賭博 警1天連破2職業賭場

娛樂休閒館藏麻將賭場 樂齡賭客注碼這麼大

【專殺老大瘋殺手2】《艋舺》阮經天真人版竟是瘦小的他 結盟惡煞全台賭場挫咧等