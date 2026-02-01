假競技真賭博 永和警破獲德州撲克賭場逮23人

《圖說》偵查隊長賴陽壬說明案由。〈永和分局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】年節將近，新北市永和警分局為加強重要節日安全維護工作，防制不法賭博行為，日前晚間破獲某德州撲克協會以「競技交流」為名的賭場，當場查獲負責人林姓男子、工作人員及賭客共23人，並查扣賭資新臺幣12萬5,000餘元、及賭資籌碼，全案於詢問後，全部依賭博罪嫌移送法辦。

《圖說》賭資、籌碼等證物。〈永和分局提供〉

永和分局長蔣叔君表示，任何形式之非法賭博行為，無論包裝為競技、協會或私人聚會，均屬警方重點查緝對象，呼籲業者勿心存僥倖，民眾亦切勿參與不法賭博，警方將持續強力掃蕩各類不法行為，以維護轄區治安與良好社會秩序。

《圖說》負責人、工作人員及賭客依賭博罪嫌移送法辦。〈永和分局提供〉

偵查隊長賴陽壬說明案由指出，該賭場經專案小組長期蒐證，該德州撲克協會實際暗中經營賭場，供不特定人員聚集賭博，已嚴重影響社會秩序。於日潛晚間持新北地方法院核發之搜索票，動員30名刑事及制服警力執行查緝行動，當場查獲34歲 負責人林姓男子、工作人員及賭客共23人，並查扣賭資新臺幣12萬5,000餘元、賭資籌碼、撲克牌、帳冊、監視設備及抽頭工具等證物，全案於詢問後，將負責人林嫌、工作人員及賭客依賭博罪嫌移送法辦。