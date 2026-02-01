假競技真賭博 警破獲非法德州撲克賭場逮23人

cnews204260201a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

農曆年節將近，新北市永和警分局為加強重要節日安全維護工作，防制不法賭博行為，持續強化轄區治安查察作為。永和警分局表示，專案小組長期蒐證，掌握轄內1處以德州撲克協會為名的會館，表面以「競技交流」為名，實際暗中經營賭場，供不特定人員聚集賭博，已嚴重影響社會秩序。前（30）天員警循線上門查緝，共逮獲包括負責人、工作人員、賭客等共23人。

永和警分局表示，蒐證相關事證完備後，前日晚間動員了30名刑事及制服警力等，循線上門查緝。當場查獲34歲林姓男現場負責人、工作人員及賭客等共23人。查扣賭資新台幣12萬5000餘元、賭資籌碼、撲克牌、帳冊、監視設備及抽頭工具等物。全案訊後，將林嫌、工作人員及賭客等分別移送法辦。

永和警分局表示，任何形式的非法賭博行為，無論包裝為競技、協會或私人聚會等，都屬警方重點查緝對象。呼籲業者勿心存僥倖，民眾也切勿參與不法賭博，警方將持續強力掃蕩各類不法行為，以維護轄區治安與良好社會秩序。

照片來源：新北市警方提供

