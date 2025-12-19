假第三方支付成洗錢管道 刑事局電偵三隊破獲80億賭資金流案、主嫌遭聲押

【警政時報 徐煜勝/高雄報導】刑事警察局電信偵查大隊第三隊日前偵辦一起「假檢警」詐欺案件時，循線分析可疑洗錢金流交易，意外揪出第三方支付淪為不法集團金流管道的重大犯罪模式。警方發現，部分第三方支付公司涉嫌與詐欺集團及博弈公司勾結，利用可申請「虛擬帳號」代收代付的特性，協助收取詐欺贓款與賭博資金，並從中抽取0.3%至0.5%不等手續費，不法金流規模驚人。

刑事局電偵三隊隊長李秉宥說明。（記者徐煜勝翻攝）

警方調查指出，自民國112年1月至113年8月，短短不到兩年期間，該金流體系經手賭資至少新臺幣80億元，初估不法獲利高達3,000萬元，已嚴重破壞金融秩序。

警方攻堅現場。（記者徐煜勝翻攝）

專案小組進一步追查發現，「國○科技有限公司」為合法登記之第三方支付業者，卻疑似淪為不法集團的金流後盾。為掩護非法行為，鄧姓男子另行設立科技公司，並與國○科技有限公司簽立金流服務契約，成為其「特約商店」。該公司藉由國○科技有限公司，取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼，再轉交給詐欺被害人及線上賭客入金使用，表面上偽裝為購買遊戲點數等合法交易，實際上卻是詐欺與賭博金流的中繼站，企圖隱匿犯罪所得。

全案歷經數月蒐證，專案小組見時機成熟，分別於臺北市、新北市、桃園市及臺中市同步展開三波查緝行動，共查獲謝姓等19名犯嫌，並查扣新臺幣1,872萬餘元現金，以及筆電、手機等相關證物。警方依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》，以及《刑法》加重詐欺、意圖營利供給賭博場所等罪嫌，將全案移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。其中，國○科技有限公司謝姓負責人及特約公司鄧姓負責人，均遭法院裁定羈押禁見。

刑事局也再次呼籲，任何涉及第三方支付服務的業者，務必依法申請並確實配合金融監理制度，切勿心存僥倖，淪為犯罪金流幫兇。警方同時提醒民眾，網路上所謂「高獲利投資」、「穩賺不賠」話術多為詐騙，凡是要求將款項匯入不明虛擬帳號者，幾可確定為詐騙行為。

刑事局強調，我國目前並無任何「合法博弈」業者，不論實體或線上賭博皆屬違法行為；所謂「線上娛樂城」若涉及以金錢下注、兌換現金或具賭博性質之遊戲，依法同樣構成賭博罪，呼籲民眾勿因貪念誤觸法網。

