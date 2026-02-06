假精品真暴利 IG賣假貨TikTok帶流量月入400萬元

cnews204260206a23

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局智慧財產權偵查大隊第一隊，主動偵查發現，有網路賣家使用社群軟體Instagram（IG）帳號，大量刊登販售仿冒「MONCLER」、「BURBERRY」、「DIOR」、「LV」等知名品牌精品。刑事局表示，深入分析比對後，發現多組IG帳號，背後實為同一集團操控，立即組成專案小組積極偵辦。去年6月間循線前往新北市蘆洲區3處倉庫兼工作室，還有2處犯嫌住所，同步搜索成功破獲2個網路販售仿冒精品集團，共查獲犯嫌15人。

警方調查，23歲吳姓男子及24歲王姓女子，2人是情侶也是服飾公司負責人。涉嫌雇用趙男等10名員工，共12人分工經營8組IG帳號，販售仿冒精品；而另1個服飾公司則由25歲吳姓犯嫌、26歲陳姓女子等夫妻檔主導，雇用23歲陳女等人，共3人經營5組IG帳號，從事不法犯行。

警方表示，專案小組在新北市蘆洲區搜索，共計查扣IPHONE手機9支、筆記型電腦1台、存摺4本、電磁紀錄1批及仿冒精品4607件，涵蓋17個國際知名品牌。經相關商標權利人辨識真偽，確認全數為仿冒品，侵權市值逾新台幣2億元。

刑事局表示，販售仿冒精品集團，鎖定特定族群為銷售對象，除透過IG帳號販售外，並拍攝搞笑無厘頭的TikTok短影音，吸引觀看流量，再導引至IG帳號消費，以提升銷售量及營業額。涉案犯嫌主要透過通訊軟體微信，向中國廠商進貨，再以進貨價3至4倍價格販售，並要求製作「獨家訂製款」壓低成本，每月營業額逾400萬元。全案依違反商標法罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局呼籲，消費者切勿購買來路不明商品，以免權益受損；同時也提醒民眾，勿心存僥倖販售仿冒品，觸犯刑責。將持續加強查緝侵害智慧財產權案件，展現政府打擊不法、保障商標權人及消費者權益決心。

照片來源：刑事局提供

