假結婚拿綠卡回台灣爽用健保！女網紅82字回應了
擁有美國與台灣雙重國籍的知名網紅「美麗K媽」，在Instagram上擁有7.1萬粉絲追蹤。她先前曾在影片中教學假結婚取得美國綠卡，再回台灣使用健保福利，她也透過限時動態寫下82字道歉了。
在爭議影片中，美麗K媽曾以輕蔑語氣說「假結婚，兩年跟他同居在一起，然後兩年後確定是的話，你就可以拿到美國公民」，隨後被問到為何選擇回台時，她更直呼「台灣健保超好用」，並表示美國看牙醫要600美元（約新台幣1.8萬元），在台灣看不用花大錢，強調回台灣就是「享受健保福利」，更不諱言表示「我就是雙重國籍，你拿我怎樣？」
影片一出引發社會大眾負面觀感，網友湧入社群平台罵聲一片「有夠不要臉」「是不是想裝作什麼事都沒發生過？」她也透過限時動態道歉，「關於那支影片，收到不少回饋後我自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除。之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解，謝謝大家的提醒與關心。」
網紅美麗K媽回應。（圖／翻攝自IG@lovekaren0316）
【更多東森娛樂報導】
●多位前經紀人控綜藝天后霸凌 「酒杯砸頭、24H奴役」集體提告互撕
●曾出演《青青河邊草》！「4大瓊女郎」何晴離世 享壽61歲
●謝侑芯命案化驗報告未出爐 黃明志保釋期延至1月11日
其他人也在看
混血女星傳低調「隱婚」唐禹哲...感情生活曝光 被問二胎進度鬆口了
台美混血女星蘇小軒曾擔任平面模特兒，後來演出《料理高校生》中校花的角色而受到大家的關注，她與大13歲男星唐禹哲感情穩定並育有3歲兒子，傳出在今年低調結婚，不過雙方皆未正面回應。近日，蘇小軒跟粉絲進行問答互動時，罕見鬆口二胎進度。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
婚變滿血復出／掰了「不倫戀」桌球女神 男星轉型有成入圍金鐘獎
陳曉、陳妍希今年初結束8年婚姻，年末雙方不約而同推出新劇，過去常遭酸民言語霸凌「配不上陳曉」，且播劇成績始終不如前夫的陳妍希，這次以狗血姐弟戀戲碼正面PK陳曉的清裝經商劇，不但話題度大勝，收視也沒被壓下，事業在離婚後「滿血復活」；其他娛圈銀色夫妻，同樣不乏事業「此消彼漲」的案例。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 15
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 5 小時前 ・ 3
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 5 小時前 ・ 6
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 6 小時前 ・ 20
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 45
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 6 小時前 ・ 發起對話
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
中國黃牛遭查獲遣返！GD首爾巡演外200張票被抄 檢舉者竟也是黃牛
韓流天王G-DRAGON（權志龍）世界巡演《Übermensch》日前在首爾高尺天空巨蛋迎來安可最終場，連續三天共吸引約 11.5 萬名粉絲進場，為巡演畫下句點。不過就在演唱會落幕之際，場外卻爆發一連串黃牛亂象，竟演變成「黃牛遭黃牛檢舉」的荒謬戲碼，引發韓網熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
林光寧病逝享壽75歲！醫警告有「1反應」別輕忽
娛樂中心／林依蓉報導歌手蕭敬騰家中傳出哀訊，他的岳父、資深藝人林光寧先生於12月13日因病在北醫逝世，享壽75歲。林光寧與女兒林有慧（Summer）感情極為深厚，林有慧隨後在社群平台發布長文悼念，沉痛敘述父親在醫院與病魔搏鬥的過程。她透露，父親因吸入性肺炎在短短近3個月內三度住院，儘管期間積極接受治療，最終仍不幸離世。林有慧在文末哀痛寫下「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他」，字字句句令人鼻酸。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 1
朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑
藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，朱孝天更拍片揭內幕，發表爭議性言論，讓話題持續延燒。對此，知名網紅雪倫發文分析，直言朱孝天就如同商業世界中的「釘子戶」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 天前 ・ 27
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 1 天前 ・ 8
2025還在〈呼呼〉被酸！安心亞「40歲狀態大升級」網跪了：佩服
娛樂中心／綜合報導40歲女星安心亞13日受邀登場2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」，身穿一套薄紗紅色戰袍走上舞台，熱唱〈呼呼〉、〈來追我男友吧〉經典組曲，誠意滿滿演出卻遭到部分網友批評「還在呼？」，意外在網路掀起討論，不過就有一派網友見到安心亞當天現身狀態，點出反而覺得安心亞「這1點」讓他十分佩服，分析言論讓超過34萬名網友點頭認同「超可愛！」。民視 ・ 20 小時前 ・ 49