假結婚拿綠卡回台灣爽用健保！女網紅82字回應了

網紅美麗K媽言論遭出征。（圖／翻攝自IG@lovekaren0316）





擁有美國與台灣雙重國籍的知名網紅「美麗K媽」，在Instagram上擁有7.1萬粉絲追蹤。她先前曾在影片中教學假結婚取得美國綠卡，再回台灣使用健保福利，她也透過限時動態寫下82字道歉了。

在爭議影片中，美麗K媽曾以輕蔑語氣說「假結婚，兩年跟他同居在一起，然後兩年後確定是的話，你就可以拿到美國公民」，隨後被問到為何選擇回台時，她更直呼「台灣健保超好用」，並表示美國看牙醫要600美元（約新台幣1.8萬元），在台灣看不用花大錢，強調回台灣就是「享受健保福利」，更不諱言表示「我就是雙重國籍，你拿我怎樣？」

影片一出引發社會大眾負面觀感，網友湧入社群平台罵聲一片「有夠不要臉」「是不是想裝作什麼事都沒發生過？」她也透過限時動態道歉，「關於那支影片，收到不少回饋後我自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除。之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解，謝謝大家的提醒與關心。」

