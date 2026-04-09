假結緣品真詐騙！ 警耐心勸阻保住婦人積蓄





4月瘋媽祖，全台一起追「神」氣！隨著4月份的到來，各地知名宮廟舉辦之媽祖遶境活動也將陸續開跑，但惡劣的詐騙集團看準信眾們的虔誠之心，以「免費贈送結緣品」方式進行詐騙之實。

臺中市太平區1位年約60多歲陳姓婦人日前於網路上瀏覽網頁，有版主以免費贈送自製某知名宮廟之「媽祖結緣保溫瓶」吸引陳姓婦人目光並傳訊表達領取之意，對方卻以偽造的網路連結及假冒的線上客服人員，透過話術險讓陳姓婦人匯款新臺幣(下同)2萬元，含帳戶內約60萬元也差點遭凍結，所幸新平派出所員警到場耐心勸阻並告知此為詐騙集團手法，順利保住多年的血汗錢，也讓陳姓婦人直呼「詐騙集團太惡劣了」！

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太平分局新平派出所警員陳玲玲於日前晚間7點多接獲民眾報案，稱「有1婦人在超商內提款機前神情緊張，舉止疑似遭到詐騙，請警方前來瞭解」。員警到場瞭解後，發現原來是陳姓婦人日前瀏覽臉書時於某社團見一化名「小萱」版主之社群，發文表示將免費贈送自製某知名宮廟之「媽祖結緣保溫瓶」，陳姓婦人不疑有他即私訊表達領取意願。當時對方誆稱要透過某超商賣場之系統寄送，隨即傳送一串不明網址連結，待陳姓婦人加入後即遭被假冒之客服人員謊稱買家「因缺乏金流認證且未實名認證無法進行交易，需要買家提供銀行帳戶資料進行核實」。

當時該名假客服人員透過急迫的語氣營造一種不趕快處理就會被罰款之情境，讓陳姓婦人掉入其話術中，還被要求先行轉帳2萬元的驗證金才能解除限制，因陳姓婦人平日獨居，對網路操作並不熟悉，當下情緒緊張、心神不寧在超商直盯著螢幕ATM卻不知如何下手，所幸員警立即到場勸阻，起初陳姓婦人仍深信不疑，但在員警耐心解釋這類「假網購、假客服」的詐騙套路後，陳姓婦人才驚覺自己險遭詐騙並稱「最近媽祖遶境話題相當熱絡，加上本身獨居也沒有親友可以討論，才掉入詐騙集團的陷阱」，對員警的即時出現及幫忙深表感謝之意。

太平分局分局長李珏民表示，「天下沒有白吃的午餐」！詐騙集團常利用宗教盛事、公益活動等標榜「免費結緣品」、「限量活動商品」等訊息，卻要求提供個資或支付驗證費等，對此民眾應冷靜判斷，切勿衝動匯款或點擊不明連結避免受騙；另家中如有高齡長者應多加告知這類似詐騙手法，若遇到疑慮應多加求證或撥打 110或165 反詐騙專線尋求諮詢。

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