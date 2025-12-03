假網友真掠財！虛擬幣投資變綁架陷阱 新莊警24小時內逮2嫌羈押禁見

【警政時報 徐煜勝/新北報導】新莊區一名男子被以「投資虛擬貨幣」為由設局誘騙見面，竟遭三名嫌犯強押上車、限制行動自由，並被迫轉出新臺幣9萬元與高達17萬USDT（約新台幣五百多萬元）遭洗劫。警方接獲報案後迅速成立專案小組，在不到24小時內循線拘提2名涉案犯嫌到案，並獲法院裁定羈押禁見；另1名在逃嫌疑人已掌握身分，正全力追緝中。

警方於三重區查獲吳嫌。（記者徐煜勝翻攝）

據悉案件發生於114年11月29日19時許，在新莊區中央路一帶的停車場（中貴站停車場）。警方調查發現，被害人陳男認識網友已半年，兩人僅在網路上互動，從未實際見面。該名自稱也姓陳的網友突然提出「見面討論虛擬貨幣投資」，被害人無戒心赴約。

廣告 廣告

警方在新莊區查獲李嫌到案。（記者徐煜勝翻攝）

未料一到現場，嫌犯藉故要求「到車上拿禮物」，隨即與另兩名在旁埋伏的同伴強行將被害人拖上車，限制其行動自由。期間嫌犯威脅恐嚇逼迫被害人轉帳新臺幣9萬元及轉出虛擬貨幣約17萬USDT得手後，嫌犯竟將被害人棄置於桃園機場周邊自行離去。

新莊分局接獲報案後，立即展開調查，並報請新北地檢署指揮。警方迅速掌握犯嫌身分，全案發生不到一天，即在新莊與三重地區拘提兩名涉案男子。

到案 2 名嫌犯經警方詢後，依妨害自由、強盜、傷害等罪名移送偵辦。新北地檢署向法院聲押獲准，目前兩嫌均遭羈押禁見。另有1名在逃嫌犯已掌握行蹤，警方正持續追緝。新北市警表示，本案顯示不法分子常利用「投資虛擬貨幣」包裝詐騙陷阱，甚至進一步演變成妨害自由、強盜與洗錢犯罪。

警方提醒網路上未曾見面的對象忽然邀請見面談投資，極可能是陷阱，虛擬貨幣投資存在高度詐騙風險，與陌生人進行金流交易、轉帳、線下見面均需格外小心，遇可疑情況請立即報案避免遭害。新莊分局強調將持續打擊暴力、詐欺與科技犯罪，守護市民生命財產安全。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光