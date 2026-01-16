假網戀真搶劫 中正區新營里長跨刀助陣 中正第二分局實境演練

MEITU 20260116 182622982

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】農曆春節將至，為強化金融機構安全維護，並提升警方於重大刑案或突發治安事件發生時之即時應變能力，臺北市政府警察局中正第二分局於115年1月14日10時，在轄內重慶南路二段43號「臺北南海郵局」實施金融機構防詐、防搶暨攔截圍捕演練，藉由實務化情境模擬，確保員警熟稔通報、指揮與警力整合流程。

本次演練亮點，邀請中正區新營里長莊柏辰粉墨登場。情境假設為，莊里長於網路上認識一名女子，雙方互動頻繁、交談甚歡。某日女子以家人生病急需用錢為由，向里長借款新臺幣50萬元，里長信以為真，雙方遂相約於臺北南海郵局見面交付款項。里長完成提款後，突有一名身材壯碩魁武之女子持刀出現，當場將現金搶走。適值轄區巡邏員警執行勤務經過，發現異狀立即上前處置，迅速制伏並當場逮捕1名持槍歹徒。另1名負責接應之歹徒見狀後，隨即由重慶南路二段往北方向逃逸，警方即刻啟動攔截圍捕機制，設置警力攔阻，展現迅速反應與協同作戰能力。

本次演練重點在於結合「防詐騙宣導」、「金融機構防搶」及「攔截圍捕」等實務處置流程，透過組合警力快速部署，驗證員警於第一時間發現、通報、圍捕及控制嫌犯之能力，確保民眾生命與財產安全。

中正第二分局也特別呼籲，近期詐騙集團常以「網路交友」、「借款救急」等話術誘騙被害人提領大額現金，再伺機犯案，民眾務必提高警覺，切勿輕信網友金錢請求。若遇有疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線或110查證，警方將全力協助。春節期間將持續加強金融機構周邊巡邏與安全維護作為，結合警銀聯防機制，全力防範詐騙與搶奪案件發生，讓市民安心過好年。