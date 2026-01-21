假網拍詐騙步步逼近 斗六警銀聯手即時攔阻保住84萬元血汗錢

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六市一名陳姓女子日前誤信網路投資買賣話術，前往銀行準備提領新臺幣84萬元現金，款項差點流入詐騙集團之手，所幸銀行行員機警察覺異狀即刻通報警方，斗六分局員警迅速到場查證，當場拆穿假網拍詐騙手法，在關鍵時刻成功守住民眾多年辛苦積蓄，也為反詐防線築起一道即時而溫暖的守護。

斗六分局斗六派出所指出，陳女當天進入轄內銀行辦理大額現金提領，向行員表示資金用途為裝潢支出及支付員工薪資。然而，行員發現其提領金額龐大，且對資金流向與細節說明前後略顯矛盾，與一般商業支出情形不符，研判恐為詐騙高風險案件，立即依防詐通報機制通知警方到場關懷。

廣告 廣告

警方獲報後，由斗六派出所警員黃芷琳、張中彥迅速趕抵現場，耐心與陳女訪談並檢視其手機通訊內容。警方發現，陳女先前透過網路結識不明人士，對方以「協助網路買賣、穩定獲利」為誘因，逐步建立信任關係，並指示其依步驟進行資金操作，營造短期內即可回收高額利潤的假象。

進一步查證發現，詐騙對象為取信銀行與警方，竟事先準備疑似偽造的裝潢明細與資金用途說帖，企圖合理化提領理由、降低外界戒心。警方依多年實務經驗研判，該案與近年頻傳的「假網拍買賣結合假投資」詐騙模式高度相符，一旦現金順利提領，資金極可能在短時間內遭層層轉移，追查難度大幅提高。

員警隨即向陳女詳細說明詐騙集團常見操作流程與話術，逐一點出對方說詞中的矛盾與風險，並結合實際案例進行165反詐騙宣導。經警方耐心說明後，陳女終於驚覺自己已站在詐騙陷阱邊緣，當場打消提領念頭，立即停止相關金流作業，並對警方及銀行即時伸出援手表達由衷感謝。

斗六分局表示，本案成功攔阻詐騙金額高達新臺幣84萬元，關鍵在於銀行行員的高度警覺與警方即時介入，充分展現警銀結合的反詐效能。分局長李宗儒呼籲，詐騙手法不斷翻新，民眾切勿輕信網路上標榜高獲利、低風險的投資或買賣機會，凡遇要求提領大筆現金或不明轉帳情形，務必多方查證，並立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，共同守護自身財產安全。