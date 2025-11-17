假網站寄違停罰單E-mail 游淑慧:認明網址gov

生活中心／綜合報導

詐騙猖獗，連台北市議員游淑慧都差點被騙，她收到電子郵件，通知有違停罰單，還好她想起自己沒有車，怎麼會有罰單呢，更提醒假的監理所網站，做的跟真的幾乎一模一樣，只差在假網站網址，沒有政府單位的gov，提醒民眾小心。

台灣詐騙有多誇張，連台北市議員游淑慧都差點被騙，她最近收到郵件，通知有違停罰單沒繳，游淑慧沒想太多，輸入個資時，才突然想到自己沒車，哪來的違停罰單。台北市議員（國）游淑慧：「以假亂真包括引用的條例，案件編號等等都有，還附上網址，我按照網址點進去，確實也是我過去常用的交通監理服務網，所以我差一點一秒鐘，就要去登入去繳納，但後來我想到我名下沒有車，所以我又再去反覆確認說，是我過去的罰單嗎，但是我就在想說，這個網址是不是有問題。」

真假監理所網站只差「這3字」 游淑慧自曝差點也被騙

真假監理服務網幾乎一模一樣，但真網站才有政府單位的gov（圖／民視新聞）





仔細看，假的監理所網站，跟真的幾乎一模一樣，不過，網址沒有政府單位的gov，網頁按鍵也不能點開，游淑慧才驚覺差點被騙。台北市議員（國）游淑慧：「你看其他的都是假的功能，都是假的功能，可是就是之逼真。」台北市議員（國）游淑慧：「數發部的網路通報，他還是告訴我們說，還在查核中，如果政府沒有舉全國之力去打詐的話，那我們的詐騙集團，就是會這樣子，雨後春筍的不斷有新的花樣。」

台北市議員游淑慧指出，詐騙簡訊以假亂真（圖／民視新聞）





游淑慧提醒，為了引導民眾上當，詐騙金額通常不高，只有900元，就怕更多人受害，交通部已經停止，以電子郵件通知罰單，提醒民眾小心。

原文出處：真假監理所網站只差「這3字」 游淑慧自曝差點也被騙

