假網購真入金！第三方支付業者勾結不法集團 洗錢金額逾80億元
【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】刑事局電信偵查大隊日前偵辦一起假檢警詐欺案，循線分析可疑洗錢金流交易明細，發現第三方支付公司涉嫌與不法集團勾結，利用第三方支付公司協助業者代收買賣款項可申請虛擬帳號之特性，與詐欺集團及博弈公司合作，以虛擬帳號代收代付詐欺贓款與賭資，從而收取0.3%至0.5%手續費，自112年1月至113年8月，短短不到兩年期間，經手至少80億元賭資，不法獲利上看3000萬元。
案經專案小組深入追查發現，國○科技有限公司為合法登記之第三方支付業者，為與不法集團配合，由鄧姓男子設立科技公司，與國○科技有限公司簽立金流服務，作為國○科技有限公司之特約商店，該科技公司透過國○科技有限公司取得銀行及超商代碼業者派發之虛擬帳號或繳費代碼，將之提供予不法集團之被害人及賭客入金，偽裝為特約商店販售遊戲點數等商品所得之款項，企圖隱匿犯罪所得，全案歷經數月偵辦，專案小組見時機成熟，在臺北市、新北市、桃園市、臺中市等地執行3波查緝行動，查獲謝嫌等19人，並查扣新臺幣1,872餘萬元、筆電及手機等證物，全案依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法加重詐欺罪、意圖營利供給賭博場所等罪移請臺灣臺北地方檢察署偵辦，其中國○科技有限公司謝姓負責人及特約公司鄧姓負責人均遭聲押獲准。
刑事局呼籲，任何涉及第三方支付服務業者務必依法申請並配合金融監理制度，以維護金融秩序與社會安全。提醒民眾慎防網路假投資話術，涉及以不明虛擬帳號收取款項均為詐騙，另我國尚無「合法博弈」業者，不論實體或線上賭博均為非法，線上娛樂城若涉及以金錢下注、兌換現金或賭博性質之遊戲，依法亦會構成賭博罪，呼籲民眾勿以身試法。（圖：記者宋天來翻攝）
