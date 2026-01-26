假美國企業執行長贈書 警急攔退休老翁300萬元養老金

cnews204260126a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市中山警分局接獲轄內1家銀行通報，1名退休老先生，疑似遭遇「假投資」詐騙。中山警分局表示，員警第一時間趕赴現場了解，原來詐團假冒美國知名半導體企業執行長，以「贈送書籍」為誘餌，吸引被害人加入line好友，隨後透過溫情攻勢，佈局數個月誘騙他，參與「保證獲利」的內部投資計畫。在員警耐心勸說下，不僅成功攔阻即將匯出的新台幣100萬元，員警更與時間賽跑，與銀行聯手成功圈存已匯出的199萬元，成功守住這名退休長者，近300萬元的養老金。

中山警分局表示，轄區圓山派出所巡佐陳沿毓、警員許祖昊等，日前下午1時許巡邏時，接獲轄內1家銀行緊急來電，通報有名退休老翁，疑似受騙而且準備辦理大額匯款。員警到場協助檢視老翁手機訊息，發現詐團假冒美國知名半導體企業的執行長，以「贈送書籍」為誘餌，吸引他加入line好友，隨後詐團透過溫情攻勢，佈局數個月誘騙老翁參與「保證獲利」的內部投資計畫。根本就是典型的假投資詐騙手法。

中山警分局呼籲，詐騙手法日新月異，尤其是針對長者的「贈書、贈物」活動，常是詐騙的起手式，應提高警覺小心查證。警方與轄區金融機構，已建立聯防機制，隨時守護民眾財產。若遇到疑似詐騙情境，請保持冷靜，並撥打165或110專線詳加查證，以免受騙。

照片來源：台北市警方府提供

