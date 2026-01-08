假老公哄投資 婦當房產險破財

警方獲報前往北區當鋪協助，發現竟又是柯婦，隨即再度重申男網友詐騙身分、實非良配。（讀者提供）

記者王勗∕台南報導

六十多歲的柯姓婦人於一一四年下旬陷入愛情詐騙陷阱，在男網友慫恿「共同投資理財、一起過更好生活」鼓吹下，幾度至銀行調取大額現金，均為銀行人員阻擋。為了不讓「老公」失望，七日拿著土地、房屋權狀前往當鋪欲辦理典當，所幸當鋪人員警覺通報警三分局，及時擋下兩百萬。

柯姓婦人前於ＬＩＮＥ認識男網友，經短暫神交雙方便開始以「老公、老婆」互稱，進一步培養感情後，男方提出共度餘生邀請，提議讓柯拿出老本一起為二人未來投資。柯婦不疑有他，自去年十一月起，跑遍安南區金融機構，以解除定存、貸款等方式籌措「二婚基金」。所幸均被警銀通報網所阻，擔心老母繼續暈船，柯婦女兒也只能限制母親處理財產，避免母親誤信歹徒、賠上老本。

然而歹徒並未放棄，仍在持續洗腦柯婦，今年初建議柯婦去民間金融機構典當不動產權狀換現金，七日中午，柯婦帶著安南區建物、土地權狀至北區某當鋪欲典當兩百萬，稱急需現金裝修老屋。「典當老屋來裝修老屋」的神邏輯差點讓當鋪人員當機，當即意會到柯婦可能遭詐，循線通報警三分局。

警方獲報前往協助，再度向柯婦重申男網友詐騙歹徒身分，叫停典當手續，所幸當鋪人員機警，成功保住柯婦棲身之所。