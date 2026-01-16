假老公甜喊老婆！資深女導遊信了 被盜領30萬還想再匯百萬元

【記者鮮明／台中報導】台中市57歲王姓資深女導遊，在網路認識1名外籍男子，對方聲稱已匯出1筆港幣給她，先是請她提供提款卡及密碼開辦外幣帳戶，接著又要求匯款100萬元保證金即可開戶領港幣。王女前往銀行解約定存，行員通報警方到場，這才發現她帳戶內的30萬元存款已遭對方盜領，當場臉色大變取消匯款。

台中市警四分局大墩派出所日前接獲新光銀行行員通報，一名女性客戶欲臨櫃解除新台幣50萬元定期存款並準備匯出鉅額款項，然女子對匯款用途說詞反覆、前後矛盾，引起行員高度警覺，擔心其可能遭受詐騙，遂報警請求協助。

員警趕抵現場了解後得知，該名57歲的王姓婦人從事導遊工作，平時常接觸外籍遊客，近期透過網路結識1名外籍男子，兩人頻繁聊天感情迅速升溫，甚至以「老公」、「老婆」互稱。

該名網友隨後聲稱已匯一筆港幣給王女，作為「確立戀愛關係的心意」，讓王女相當感動。然而王女因未設立外幣帳戶，始終無法領取該筆款項，男網友遂「貼心」介紹一名線上「專員」協助處理。

未料，該名專員先以「辦理外幣帳戶須進行資產審核、財力證明」為由，接著又稱需「清查帳戶額度」，要求王女提供提款卡及密碼協助作業。過程中，專員再進一步誆稱王女已通過審核，只要再繳交100萬元「保證金」，即可順利開戶並領取港幣。

深信不疑的王女為籌措款項，遂前往銀行準備解除定存。員警現場檢視王女手機對話紀錄，確認這是典型的「假交友結合假專員」詐騙手法，在員警一步步分析下，王女這才驚覺不對勁，進一步查詢帳戶餘額時，更赫然發現先前交出提款卡後，帳戶內近30萬元已遭盜領一空，當場臉色大變，取消匯款。

第四分局強調，詐騙集團常利用「網路交友」、「感情培養」降低戒心，再透過「外幣匯款」、「專員協助」、「保證金」、「帳戶清查」等話術層層誘騙。再三呼籲，任何要求提供提款卡、密碼，或以各種名目要求繳交保證金、驗證金者均是詐騙，提醒民眾遇有疑問請撥打110報案或165專線查證。

王姓女導遊與假專員聯繫，還說「老公要我連絡您」。民眾提供

假專員還提醒王女小心詐騙。民眾提供

