假老闆真詐騙 機警員工聯手警方成功阻詐

員工發現疑似詐騙情形，立即向警方求助，經警方說明確認為假冒老闆詐騙手法，成功止詐。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣水上鄉近日傳出一起假冒公司負責人的詐騙案件，所幸員工機警並及時向警方求助，成功攔阻300餘萬元的匯款，避免公司蒙受重大損失。

水上分局表示，水上聯合所警員謝亞秦、彭崇豪、許祐誠日前接獲一名女子到所報案，該名女子神情緊張，表示自己疑似遭遇詐騙，急需警方協助，警方隨即了解案情，並耐心協助釐清狀況。

經了解，廖姓女子（約35歲）表示日前公司信箱收到一封寄件者顯示為公司老闆的電子郵件，內容指稱「因工作需要，請另行建立一個僅限會計加入的LINE群組，並請勿邀請其他人加入，後續將再指示相關事項」，同時要求將該群組的QR Code回覆至該郵件，由於寄件者名稱與語氣皆與平時老闆相符，廖女不疑有他，便依指示成立群組並邀請會計加入。

隨後，假冒老闆者於群組中要求會計將公司帳戶現有金額截圖傳送，會計依指示照辦後，對方隨即要求將公司美金帳戶內11.5萬美元（折合新臺幣約300餘萬元）匯款至其所提供的國外銀行帳戶，就在會計準備進一步操作時，廖女突然想起警方曾至公司進行反詐騙宣導，警覺事有蹊蹺，立即中止後續動作並前往派出所求助。

警方聽聞後，立即判斷該案為典型的「假老闆指示匯款」詐騙手法，並即時說明詐騙集團常利用公司內部信任關係，假借緊急或機密理由，誘使員工迅速匯款。經警方提醒後，廖女恍然大悟，慶幸尚未完成匯款，並對警方即時協助攔阻詐騙深表感謝。

水上分局呼籲，企業在處理大額資金調度或匯款時，務必建立多重查證與驗證機制，例如電話再次確認、主管複核或專責窗口聯繫，切勿僅憑電子郵件或通訊軟體指示即進行匯款。同時提醒員工勿任意加入不明LINE群組，亦不要回傳帳戶資料或截圖。若遇到任何異常或緊急撥款要求，應立即停下動作並撥打165反詐騙專線或向警方查證，以確保公司財務安全，避免多年心血付諸流水。