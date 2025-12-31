假老闆要求員工創立LINE群組騙匯款300萬 水上員警阻詐成功

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣警局水上分局水上聯合所警員謝亞秦、彭崇豪、許祐誠日前擔服12-14時備勤勤務，有一名女子神情緊張至所報案稱自己疑似遭詐騙，亟需警方協助。

經警方深入了解，廖姓女子(年約35歲)向警方表示：公司信箱收到一封寄件者為公司老闆的郵件，內容為「因工作需要請收到訊息者另外創建一個只有會計在內的LINE群組，並要求勿邀請其他人加入，之後會再下指示，並請將該群組的QR-Code再回覆該郵件」，廖女不疑有他，便依照指示創立群組將會計加入群族內，假老闆於群組中，請會計將公司戶頭內現有之金額截圖傳送給他，會計依指示將截圖傳送給對方，假老闆隨即要求會計立即將公司美金帳戶中11.5萬美元(約台幣3佰萬元)匯予其提供之外國銀行帳號。此時，廖女突然想起警方曾至公司實施反詐騙宣導，隨即前往派出所協助，經員警告知這就是詐騙集團實施詐術之手法，廖女感謝警方及時協助攔阻詐騙避免其損失。

水上分局呼籲，企業有大額匯款時，應採多重驗證機制防止詐騙，也可事前建立專用窗口與廠商聯繫，切勿任意回覆相關信件，勿加入不明LINE群組，遇異常撥款要求時應即停下查證並通報165反詐騙專線，確保公司財務安全、避免企業整年的心血付諸流水。

圖：嘉義縣水上鄉一名在工廠任職的女子，接獲假老闆要求，要員工創立LINE群組準備騙匯款300萬 ，所幸 水上分局熱心員警阻詐成功。（照片嘉義縣警局水上分局提供）