假職權真性侵！「狼社工」何建忠遭廢止執照 衛福部：社工師懲戒查詢專區上線

衛福部啟用「社工師懲戒查詢專區」，公開高雄何建忠案，決議廢止其社工師證書與執業執照，永久喪失資格。 圖：翻攝自典禮畫面

[Newtalk新聞] 民眾未來要避開劣跡社工有門路了。衛福部社工司官網正式啟用「社工師懲戒查詢專區」，首波公開資訊中，最受矚目的便是高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠的處分決議。該案於1月12日公告，委員會一致認定其惡行嚴重悖離職場倫理，決議廢止其社工師證書及執業執照，讓這位曾獲獎的督導永久喪失資格。

何建忠竟利用管理權限，私自調閱被列管輔導少女的個人隱私，並假借公事將對方約出後施暴。這起案件之引發民怨，主因為即便高雄市社會局先前已在市府公報、仁武區公所及社會局看板等處公告這名狼督導的姓名，但零星的揭露模式難以讓全民防範，要求中央政府建置一站式查詢平台的聲浪因此爆發。

面對曾領過績優表揚的社工主管竟淪為性侵犯，社會各界深感震驚。對此，衛福部社工司副司長楊雅嵐證實，為了回應民眾對安全輔導環境的期待，專屬的查詢網站已於1月中旬正式啟動。未來只要是有關社工師的處分消息，都會第一時間在網路同步呈現，供民眾隨時查核與監督。

楊雅嵐進一步指出，這個設置在社工司官方網站下的社工師懲戒查詢專區，主要功能是整合並連結全台各縣市政府所發布的處分公報。透過這個整合機制，民眾不必再逐一掃描地方政府的公告，就能掌握所有曾受懲戒者的詳細名錄。

在法源依據方面，楊雅嵐提到「社工師法」已在2023年完成修正，增列了第17條之1到17條之3等條文，正式確立了懲戒制度。隨後衛福部於該年年底頒布配套辦法，要求各地政府組織專門的委員會。這個網路專區不僅會刊登過去累積的裁處紀錄，也會持續追蹤最新進度，確保資料透明度。

根據最終流出的審議細節，懲戒委員會成員在開會後達成高度共識，認為何男假借職務之便行犯罪之實，情節極其重大。為了維護社會工作的專業形象並保護潛在受害者，委員會決定祭出最重處分，永久撤銷何建忠的執照與證書，將這名害群之馬從體系中徹底移除。

