假自住慘了！ 國稅局全面啟動查稅 連管委會都被請上線





「低調自住」的時代恐怕正式結束了。房地產部落客「賣厝阿明」表示，過去民眾以為只要把戶籍遷一遷，冰箱塞兩瓶飲料、偶爾回家開個燈，就能安心享有自住400萬免稅額或重購退稅，但國稅局2025年版查核工具，精準程度宛如數位放大鏡，連你住家管委會都逃不掉。

阿明在《賣厝阿明知識+》社團分享案例，最近一位服飾業者在社群分享親身經歷。她原以為例行查帳應該還好，沒想到國稅局遞出的竟是一疊「比辭海還厚」的交易清單，嚇得當下差點鎮定不住。震撼的是，她因為要申請優惠稅率，國稅局新化稽徵所的正式公文「不是寄給她」，而是直接寄往住家的管理委員會。她形容：「那感覺就像你想偷偷減肥，結果教練把你的早餐名單貼在公司公告欄，完全無所遁形。」

國稅局查自住 進入「精準打擊」模式

阿明表示，這份公文要求管委會提供的不是什麼冷冰冰的表格，而是所有能證明「你到底有沒有真的住在這裡」的生活痕跡。換句話說：不是你說住就算住，是你的生活要在這裡發生。

報稅界最敏感的五大「生活證據」幾乎一次到位：

1. 門禁刷卡紀錄，住戶半年刷兩次？「那叫探親，不叫自住。」

2. 郵件包裹紀錄，真住的人一定會有網購紀錄。完全沒有包裹？「那比較像旅館。」

3. 裝潢報備，空屋一年沒有任何工程紀錄，卻說一直住？管理室永遠比你更清楚。

4. 管委會通知紀錄，住戶至少會收到一次開會通知。完全沒有？國稅局只會問：「嗯？？」

5. 搬家紀錄，真的搬進去，至少會出現一台貨車與幾個搬運工。完全沒有紀錄的「神祕入住」，很難自圓其說。

廣告 廣告

最容易被抓包的族群：愛出國的人，出入境紀錄完全查得到。如果你的飛行天數比睡在家裡的天數多，國稅局一句話就能讓你語塞：「那你什麼時候住的？」有人說這句話比感情裡的「你還愛我嗎？」更難回答，一點都不誇張。

重點：自住免稅額不是不能用，是不能亂用國稅局現在查核的邏輯已經從過去「看戶籍、看冰箱」，全面升級為：「你的生活，是不是在這裡發生？」真自住所有紀錄都是護身符。假自住所有紀錄都是武器。以近期查核案例來看，「補稅＋罰鍰」動輒數十萬元，嚴重者上百萬。這不是「試試看」可以承受的風險。

國稅局看的不是你演得像不像，而是你住得真不真合法節稅很好，但「偽自住」真的太不划算。在查核精準到位的時代，每一條生活足跡都是證據，也都是風險。

（封面圖／翻攝photoAC）

更多東森財經新聞報導



網紅包租婆！ 陳沂極簡守財 海外置產年收租逾百萬

10年買下北市3間房「月收租15萬」 越籍包租婆笑：房產比包還多

租賃專法修法！ 違反「這2項」恐罰30萬 房東轟「管太寬」：不租了！