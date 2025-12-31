假藉普發一萬詐財 士檢起訴4嫌各求刑3年

（中央社記者林長順台北31日電）政府今年普發現金1萬元，徐姓男子等4人假藉檢警偵辦被害人遭冒名申辦「普發現金一萬元」，向被害人詐得320萬元。士林地檢署今天依詐欺等罪起訴徐男等4人，各求刑3年。

根據起訴書，徐男於今年10月28日前某日，招募張姓男子加入由劉姓、黃姓男子等人所組成的詐騙集團，由劉男擔任車手頭，負責監督張男擔任車手工作的出缺勤，張男擔任面交車手，黃男擔任監控車手。

檢方表示，詐欺集團於10月28日中午12時許，以電話聯繫被害人，謊稱有人冒用被害人名義申辦「普發現金一萬元」，再假冒檢警名義，以涉嫌洗錢須配合調查為由，導致被害人陷於錯誤，依指示於同日交付現金新台幣320萬元。

張男依詐騙集團指示，佯裝為受指派收取扣押款項之人，當場收取被害人款項；黃男於現場附近監控。張男、黃男後來依指示將詐欺所得款項放置於指定地點，以此方式隱匿犯罪所得的來源及去向。

士林地檢署今天偵查終結，依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及刑法加重詐欺等罪起訴徐男等4人，並請法院量處4人各有期徒刑3年。（編輯：李錫璋）1141231