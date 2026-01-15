假藉理療活活打死女信徒！台中邪教6幹部二審逆轉 無罪改判7年徒刑
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
台中市大里區一名35歲游姓女子，2023年6月遭「中華白陽四貴靈寶聖道會」6名女幹部活活打死，事後還企圖滅證、逃亡。一審台中地院認定證據不足判無罪，案經上訴，二審台中高分院日前改依共同犯傷害致人於死罪，分別判處6人有期徒刑7年1個月及7年4個月不等。
涉案的余女、詹女、林姓姊妹及2名許姓女子，都是「中華白陽四貴靈寶聖道會」幹部，分別擔任會內的總道師，及誆稱可以讓仙佛借竅附身的「三才」，死者游姓女子則擔任「堂主道才」，負責道場文宣製作、執禮及採買道場所需物品及膳食等。
判決指出，事發當時，6名女幹部因游女負責規劃的宗教活動進度落後，心有不滿，以徒手、或持橡膠材質拍痧板、塑膠材質健康神掌拍打的方式，持續對游女的頭、臉、四肢及臀部等身體部位重覆重度、多次拍打，導致游女全身多處受有嚴重瘀青、廣泛橫紋肌損傷，產生橫紋肌溶解症，失去意識昏迷而死亡。
但6人發現後，沒有立即叫救護車或報警處理，僅在網路搜尋急救方法施救無效後，竟將游女搬回房內反鎖，其中4人接著離去，留下詹女、許女處理後續事宜，將沾有血跡的衣褲及其他垃圾等物品載至舊衣回收箱棄置，再找來鎖匠前來開鎖，並通報119救護人員到場將游女送醫。
一審台中地院開庭時，余女等6人在法庭上均否認犯行，法官審理後認為，游女平時就會對自己身體進行理療、拍打，無法排除是死者主動要求協助，且被告6人與被害人相識多年，平常互動並無嫌隙，無充足證據顯示6人對死者心生不滿，因此依無罪推定、嚴格證明的證據法則，不能以臆測方式認定被告等人構成犯罪，前年11月判6人無罪。
案經上訴二審，台中高分院認為，余女等6人是因宗教活動進度落後而心有不滿，假藉理療的名義，對游女多次、重度拍打，雖沒有殺害游女的意思，仍造成游女因過度拍打產生橫紋肌溶解症而死亡，而被告於案發後有滅證的舉動，余女、林姓姊妹始終否認犯行，未與死者家屬和解並取得原諒，日前依共同犯傷害致人於死罪，將其中5人判處有期徒刑7年4月，另1人因未全程在場，判刑7年1月徒刑。
