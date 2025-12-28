假衛教YT「陳志明醫師」查無此人 北榮、台大澄清：內容不實

YT「陳志明醫師」頻道利用AI生成製作影片，最近一支點閱約2萬的衛教影片，內容遭北榮和台大醫院否認。（翻攝自陳志明醫師YT頻道）

在YouTube上擁有2.31萬訂閱的「陳志明醫師」頻道，其內容利用AI製作，最近一支談論糖尿病及血糖控制的影片，宣稱台北榮總和台大醫院研究院發現糖尿病致病元凶，且能以革命性細菌療法奇蹟治癒。不過兩家醫院均澄清，院內查無「陳志明」醫師，其AI生成的影片內容也不屬實。

台灣事實查核中心調查報告指出，北榮和台大醫院均稱網傳影片內容不實。北榮並無發布影片所謂「顛覆認知」的糖尿病致病機轉研究；糖尿病的正規療法也沒有「除菌療法」。

廣告 廣告

此外，兩家醫院都找不到影片中的的「陳志明」醫師。該頻道影片經由AI生成，以「假醫師」提升可信度。

YT「陳志明醫師」頻道利用AI生成製作影片，最近一支點閱約2萬的衛教影片，內容遭北榮和台大醫院否認。（翻攝自陳志明醫師YT頻道）

資安院專家協助判讀影片後表示，畫面應該是由一類多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型所產生。而檢視影片及頻道均可發現，頻道帳號大頭貼、封面與影片主講人均自稱「陳志明」，卻出現兩個長相截然不同的醫師。足見頻道衛教影片不可信。

更多鏡週刊報導

昨強震僅次921、去年403！ 氣象署示警：一週內慎防規模6餘震

不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光

變態中國男「公廁硬上日本8旬老翁」 警方深追雙方是否認識