假裝去日本也不行？中國打造「偽北海道」雪景 竟改名「偽首爾」

即時中心／徐子為報導



過去一個月日中關係緊張，中國官方帶頭抵制赴日旅遊，除了砍兩國往返民航航班。媒體《壹頻新聞網》報導指出，就連中國浙江省寧波市的「偽北海道」景點，現在都改成「偽首爾」，引來網友們一陣譏諷。





有日本網友發現，中國自己在國內打造了「偽北海道」雪景景點，譏諷中國不愧是「山寨大國」。日本網友更嘲笑「看來他們很嚮往日本」、「這種景點也能吸引遊客？」、「這到底是什麼鬼」、「難道中國沒有自己的景點嗎？」



據了解，該景點入場費為79元人民幣（約折合新台幣349元），會附一杯咖啡。近期中國網友指出，在日中關係惡化後，景點已把北海道等日本文化與文字，全面改韓文，並從北海道變首爾，同樣吸引許多中國遊客到場拍照。





