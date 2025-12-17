假裝潢真詐騙!內湖警及時攔阻 守住210萬血汗錢

圖說：臺北市內湖分局西湖派出所警員劉以苓、副所長陳以真、警員郭守宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局西湖派出所副所長陳以真、警員郭守宏、劉以苓日前擔服巡邏勤務時，接獲轄內西湖郵局行員報案有名女子臨櫃要求提領新臺幣210萬元現金，理由相當可疑，遂通報警方到場關懷提問。

警方到場後，該名女子表示欲提領210萬現金並支付裝潢公司，林女向警方出示估價單，稱該公司要求以現金支付。警方為求謹慎，利用網路搜尋該公司資訊，亦檢視女子所出示之估價單，主動致電該裝潢公司查證，對方表示公司位於臺南且不接北部案件，也無此名客戶，進一步要求女子撥打與她長期聯繫、指導她匯款與提領流程的「公司窗口」，電話接通後，對方自稱是公司「師傅」，並非業務人員，詢問公司統一編號、負責人姓名與實體地址等基本資料，對方卻語塞、回答含糊，員警立即向林女說明，這是常見的詐騙手法，詐騙集團往往要求被害人假借「裝潢工程」、「訂金」等名義，誘使被害人提領大筆現金交付，以免遭行員或員警關懷提問，經警方耐心勸導與說明，林女驚覺事態可疑，立即打消提領念頭，並感謝郵局行員與警方的即時協助，成功保住辛苦積蓄。

內湖分局與轄內金融機構聯手阻詐，114年迄今攔阻新臺幣1億3,360餘萬元，內湖分局呼籲，民眾若遇到不明人士要求匯款或提領現金，務必冷靜查證，切勿輕信電話或網路訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案尋求協助。