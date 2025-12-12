假觀光真詐騙！港男來台十天提款30次 9人受害慘損失60萬元

港男來台當詐騙車手，記帳本上寫著「欺人如欺天」等銘言，非常諷刺。（圖／TVBS）

一名45歲香港籍男子近期假借觀光名義來台，實際從事詐騙車手活動，短短10天內來台兩次，進行近30次ATM提款，導致9位民眾受害，總損失金額約60萬元。警方在桃園機場將其攔截，查獲的證物中發現記事本上寫著「欺人如欺天」等諷刺銘言，與其犯罪行為形成強烈對比。據了解，桃園警方今年已查獲20名外籍詐騙車手，主要來自香港、泰國及馬來西亞。

警方日前在追查車手提領案件時，發現一名香港籍45歲曾姓男子上個月底來台灣，短短停留四天期間進行多次提款。該男子於本月8日再次入境，行跡同樣可疑，並非單純觀光，而是頻繁操作ATM提款。11日，當曾姓男子準備返回香港時，警方在機場聯合國境事務大隊將他攔截。調查顯示，該男子在十天內竟提款近30次，造成9位民眾受害，損失金額約60萬元。大樹所巡佐陳嘉文表示，詐騙集團利用外籍人士短期來台擔任車手，桃園分局今年至今已查獲20名外籍車手。

警方在查獲的證物中，發現男子的記帳本上寫著「欺人如欺天」等銘言，這句話合起來的含義可解釋為「別自欺欺人，害人民就是害自己，怎能忍心這麼做」。然而，男子的所作所為與這句名言完全不符。桃園警方表示，他們將持續強化查緝行動，防止有心人士來台短期打工，淪為詐騙集團成員，危害社會大眾的財產安全。

