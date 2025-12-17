假觀光真車手！馬籍男超商領錢被逮 嚇掉錢腿軟

苗栗一間超商是警方巡邏熱點，他們看到一名男子在ATM領一堆錢，立刻上前盤查。（圖／東森新聞）





苗栗一間超商是警方巡邏熱點，他們看到一名男子在ATM領一堆錢，立刻上前盤查，50歲的馬來西亞籍陳姓男子當場嚇到掉錢又腿軟暈倒，他以觀光名義來台，卻是當詐團車手，工作3天就被抓，3天賺9千元，這下被抓遭裁定收押。

員警vs.馬籍車手陳男：「你有帶證件嗎，你是馬來西亞人，卡片是你的嗎，卡片是誰的，你怎麼來台灣呢，你的護照呢，在做什麼你自己知道嗎，你沒有帶證件，你要跟我們回去查一下喔。」

馬來西亞籍男子在超商ATM領錢，卻被員警包圍，問什麼都不答，口風很緊。

廣告 廣告

員警vs.馬籍車手陳男：「你剛有領錢出來了嗎，領的咧，頭暈喔嚇到囉，這誰的，哈囉不是你的還有嗎，你剛用哪一張領的。」

結果是他嚇到了說不出話，口袋裡拿出厚厚一大疊鈔票，還想塞回去卻掉滿地，2名員警幫忙撿。

員警vs.馬籍車手陳男：「扶著他扶著他，他假鬼假怪，回答一下問題你用哪個領的啦，幹嘛啦，喂，腿軟喔，錢收好，你先扶著他。」

員警強勢問話，男子怕到整個人往後一癱跌坐在地，馬來西亞籍的詐團車手50歲陳姓男子，以觀光名義來台，他領錢第3天就被抓，3天來領了150萬，這超商本來就是巡邏熱點，當場就被眼尖員警發現逮捕，剛領的12萬跟4張提款卡成了鐵證，當車手一天的工錢是3千元，想賺快錢這下後悔也來不及，移送後遭裁定收押。

更多東森新聞報導

跪地求饒滿臉血！檳榔攤闆娘遭砍亡 女兒認屍哭癱腿軟

驚險！高雄港吊車失衡翻覆 吊臂斷司機逃生腿軟

小三傳「幫你玩到腿軟」鹹濕訊息！正宮告贏獲賠25萬

