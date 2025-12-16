假觀光! 金門工地赫見"13中國人打黑工" 遭強制出境

社會中心／于家豪 金門報導

13名中國籍人士，透過同鄉介紹，利用小三通以觀光名義，到金門工地打黑工，日薪折合台幣1千7到2千2不等，移民署專勤隊發現有中國人士頻繁入境金門，停留時間異常，才破獲這起假觀光、打黑工。目前將13人強制出境，2年內不得再入境金門。

狹小工地，大量勞工朋友，正在開工，移民署和調查局人員，突然造訪，要求大家拿出身分證明文件，不出所料，通通都是中國來的黑工，到金門非法打工。移民署金門縣專勤隊長黨昱泰：「金門縣的兩處建築工地內，先後查獲兩名大陸籍男子仲介，以小三通觀光名義入境的，13名陸籍人士，受雇於一名國人從事工地工作。」台灣法律清清楚楚寫著，大陸地區人民若持觀光或探親許可入境，不得在台從事任何形式的工作，中國籍王姓男子，卻在7月30，請來同鄉的中國人士7人觀光名義來台工作，最後被逮，沒想到9月26他透過陳姓男子仲介，再請來6名中國人士，再度被逮。

移民署和調查局人員，突然造訪，要求大家拿出身分證明文件，不出所料，這些人通通都是中國來的黑工，到金門非法打工。（圖／金門專勤隊提供）移民署金門縣專勤隊長黨昱泰：「非法工作的陸籍人士，依法強制出境，並限制一定期間內，不予許可入境。」13名打黑工的中國男子離開，專勤隊調查，王男以小三通探視姊姊為名入境，雇主台灣籍張姓女子提供他免費食宿和天天接送，以及人民幣1千元酬勞，折合新台幣4436元，他也夥同陳男，請來蘭姓男子等13名中國人，到金門工地，攪拌水泥和刷油漆，提供日薪人民幣4至5百元，折合新台幣1774到2218元，這個價錢比起台灣勞工當然便宜不少，但專業人士也提醒請中國黑工，風險極高。

移民署和調查局人員，突然造訪，要求大家拿出身分證明文件，不出所料，這些人通通都是中國來的黑工，到金門非法打工。（圖／金門專勤隊提供）台灣工地人士：「大陸那邊的手法，跟我們這邊的手法不一樣，線都沒有按照規矩，台灣工地人士，都亂接線設線都不一樣，導致我們後期去維修的，還要在那邊查線，然後有些還會被電到，責任很重要因為有些（黑工），他們就是想說來這邊做事，拍拍屁股就走人了。」違法打黑工的跨海撈金夢，終究是沒得做成，王男被逮一次仍故技重施，遭移民署痛批食髓知味不知悔改。

