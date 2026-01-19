假計畫真詐騙！ 海撈廠商、好友500萬手機筆電 前台大醫院助理被起訴求重刑

台北地檢署。呂志明攝



原擔任台大醫院某內科醫師助理的蔡雅玲，謊稱辦理台大醫院國科會採購計畫，向廠商詐騙手機、筆電等3C產品，假冒馬偕醫院有提昇急重症及加護病房轉診品質計畫，在旅行社訂購4張大阪來回機票，甚至還欺騙自己的好友，可以低價購得蘋果手機，以此詐騙逾500萬元，台北地檢署調查後認為蔡女涉犯詐欺取財、偽造文書等罪，依法提起公訴。

現年45歲蔡雅玲，於2021年3月間至2022年12月間，向沈姓好友謊稱她的好友「米可」任職電信公司，可以用低價購成蘋果電腦，蔡女再1人分飾2角，假扮「米可」與沈女連絡，使得沈女信以為真，匯款81萬5690元至蔡女帳戶，最後因為蔡女遲遲未依約出貨，沈女才知受騙上當。

2021年12月12日，蔡雅玲又欺騙1名游姓廠商，謊稱台大醫學院附設醫院有國科會計畫，老闆委託其採買手機、電腦等電子產品，相關款項台大醫院都會支付，為了取信游男，蔡女還要求對方開立「國台灣大學醫學院」的統一編號發票。

事後因蔡女未付款，還謊稱款項遭母親侵占，甚至又假扮「台大醫院-米可」、「台大醫院-IVY」與游男連絡，說後續的國科會採購計畫將由李姓女同事負責，使得游男陷於錯誤，於2021年12月12日至2023年3月23日，陸續交付蘋果手機、手錶等產品給蔡女，共計493萬4040元。

2022年2月15日起，蔡女受台大醫院聘僱擔任某醫師的研究助理，蔡女又繼續搞詐騙，她先透過蝦皮購物，請人偽刻「台大醫院內科部收訖章」，再向某資訊公司謊稱台大醫院要採購電腦，以此詐騙該資訊公司，而這起詐欺案目前正由士林地檢署偵辦。

當蔡女離職後，她透過不知情的李姓友人向一家旅行社的王姓業務謊稱，馬偕醫院有「1114年度提升急重症及加護病房轉診品質計畫」需求，使得李姓友人及王姓業務陷於錯誤，幫忙訂購4張國泰航空大阪來回機票，總價10萬元。

蔡女在取得訂位憑證後，又轉手賣給林姓網友，林姓網友在匯款給蔡女6萬4200元，事後因李姓友人及王姓業務多次催討，蔡女僅支付1萬元，2人認為受騙上當因而提告。

北檢調查後，認為蔡女涉犯《刑法》詐欺取財、偽造文書等罪，依法起訴。檢察官審酌蔡女犯後態度惡劣,未對詐欺被害人表示歉意，甚至飾詞狡辯，意圖以荒謬說詞脫免刑責，受害人數眾多、金額龐大，危害社會秩序甚鉅，因此建請從重量刑。

