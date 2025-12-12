假訊息大勝利？傳Meta恐停止「事實查核中心」資助

即時中心／林耿郁報導

隨著網路世界假訊息越來越多，查核事實的重要性也水漲船高，但如今台灣可能面臨嚴峻的假訊息「不再受澄清」問題；原本收受臉書、Google等大型企業資金的台灣事實查核中心，如今傳出Meta有意撤資，恐導致該中心後續營運難以為繼。

收攤關門？打擊假訊息的重要機構「台灣事實查核中心」近日傳出資金可能出現缺口的嚴重問題。

《日經亞洲》報導，社群平台龍頭Meta可能在未來幾週內，終止對該中心的資助，直接影響其後續營運。

事實查核中心自2018年成立以來，主要仰賴民間、科技公司捐助；其中臉書母公司Meta的資助約占中心2025年預算的一半，Google則佔30%以上；若Meta撤資消息屬實，恐對該中心營運造成嚴重衝擊。

外界認為，Meta此舉與其近期調整全球查核政策有關。Meta執行長祖克柏今（2025）年初宣布停止在美國與查核機構合作，理由是川普指控此為「言論審查」。

如今這樣的政策轉向，可能從美國擴散至其他國家，恐讓假訊息更加肆無忌憚的傳播，無人查核與澄清。

《中央社》報導，事實查核中心執行長邱家宜表示，中心與Meta的合約可能於2026年1月到期，後續情況仍不明朗，若資金中斷，營運將面臨「嚴峻挑戰」；目前正尋求多元資金來源，以因應可能出現的財務缺口、積極保持營運不受影響。

