假設台灣有事美軍遭攻擊 高市早苗曝日本無作為後果

日相高市早苗在電視節目中提到，若台灣有事，日本沒有作為，將威脅日本與美國至關重要的安全同盟。

日本首相高市早苗在朝日電視台節目中談到，假設台灣發生危機，「如果美軍遭受攻擊，而日本無所作為，只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解。」（戚海倫報導）

日本首相高市早苗在朝日電視台節目中，談到展開聯合行動，撤離在台灣日本國民的可能性。她說，「如果發生緊急事態，我們需要前往營救在台灣的日本和美國公民。」高市說：「將綜合判斷當地事態，並且在現行法律範圍內做出應對。」

去年11月初，高市早苗關於「台灣有事」的相關言論，引發北京方面譴責，後續引發日中兩國外交爭端，持續至今。上個月高市重申，「政府始終抱持一貫立場」，她說「什麼情況會構成存亡危機事態，必須依照實際狀況，由政府綜合所有資訊來做出判斷」。

共同社報導，鑒於日中關係惡化，高市最近在辯論會被問到，將如何面對大陸國家主席習近平。她強調：「為了讓日本的立場得到正確理解，包括直接對話的可能性在內，都會考慮。我的態度很積極。」