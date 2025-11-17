假警察衝洗車場「押走男友」 真相讓女友更傻眼！

邱男及卓男被真警察尋獲時，坦承是想跟女友分手才會找友人扮假警察押人。（圖／東森新聞）





桃園警察分局埔子派出所昨（17）日18時40分許接獲民眾王小姐報案，表示有2名自稱警察的男子，到某洗車場將邱姓男友及洗車場卓姓老闆帶走，王小姐欲詢問清楚時，對方態度十分強硬要她滾開，直覺對方並不是警察，立即報案求助。

假警察在邱男女友面前，押走邱男及卓男。（圖／東森新聞）

員警立即前往現場了解，並通報發動攔截圍捕，員警在半小時內即在力行路路旁尋獲邱男及卓男，2人被員警包圍顯得緊張，經瞭解邱男欲與女友分手找卓男商量，找來兩名友人偽裝警察，聲稱邱男等2人涉案將其帶走，藉此與女友分手，員警嚴正告知誤導他人謊報刑案已觸法，全案依法函請偵辦。

