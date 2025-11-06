假變賣戒指真偷竊金項鍊 高雄男子才得手就遇到警察

高雄一名江姓嫌犯假裝變賣戒指真偷竊金項鍊，才跑出銀樓就遇到巡邏員警，當場人贓俱獲，警方在他手中查獲3條剛偷來的金項鍊。（圖：新興分局提供）

高雄市新興分局中正三路派出所員警執行巡邏勤務時，看到一名男子慌張的從銀樓跑出來，店家跟在後面大聲呼喊，員警直覺有異，立即衝上前攔查，果然在男子手中查獲剛偷來的3條金項鍊，價值約50萬元。

新興分局調查，40歲的江姓男子5日上午11點左右，進入新興區大同一路一間銀樓，假裝要變賣戒指分散老闆的注意力，卻趁機伸手偷走玻璃櫃內3條金項鍊，隨即轉身衝出銀樓，老闆發現項鍊被偷，緊跟在後面追喊，碰巧中正三路派出所一名張姓員警巡邏經過，立即上前盤查，江姓嫌犯看到警察還企圖掙脫逃跑，迅速被員警壓制，員警發現他手中握著3條剛剛偷來的金項鍊，當場人贓俱獲。

警方偵訊後將嫌犯依竊盜以及詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（溫蘭魁報導）